Крупный курганский завод ищет программистов на зарплату от 100 тысяч рублей

Предприятие ЗАО «Курганстальмост» ищет аналитиков и программистов на зарплату от 100 тысяч рублей. Информация о вакансии размещена в группе завода в соцсети «ВКонтакте».
«Курганстальмост приглашает на работу 1С-аналитика и 1С-программиста на период внедрения проекта 1С:ERP 2.5. График работы: 5/2. Заработная плата от 100 000 рублей», — говорится в объявлении. Сотрудникам необходимо иметь опыт работы на аналогичных должностях.
Также на завод требуются токари. Работникам со средним профобразованием и опытом работы одного года готовы платить зарплату от 85 тысяч рублей.
Ранее URA.RU писало, что на предприятии «Курганмашзавода» в Екатеринбурге требуется начальник отдела хранения БМП. Сотруднику готовы платить зарплату от 55 тысяч рублей в месяц.
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