Крупный курганский завод ищет программистов на зарплату от 100 тысяч рублей

08 августа 2023 в 12:36 Размер текста - 17 +

Программистам на заводе готовы платить от 100 тысяч рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Предприятие ЗАО «Курганстальмост» ищет аналитиков и программистов на зарплату от 100 тысяч рублей. Информация о вакансии размещена в группе завода в соцсети «ВКонтакте». «Курганстальмост приглашает на работу 1С-аналитика и 1С-программиста на период внедрения проекта 1С:ERP 2.5. График работы: 5/2. Заработная плата от 100 000 рублей», — говорится в объявлении. Сотрудникам необходимо иметь опыт работы на аналогичных должностях. Также на завод требуются токари. Работникам со средним профобразованием и опытом работы одного года готовы платить зарплату от 85 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что на предприятии «Курганмашзавода» в Екатеринбурге требуется начальник отдела хранения БМП. Сотруднику готовы платить зарплату от 55 тысяч рублей в месяц.

Предприятие ЗАО «Курганстальмост» ищет аналитиков и программистов на зарплату от 100 тысяч рублей. Информация о вакансии размещена в группе завода в соцсети «ВКонтакте». «Курганстальмост приглашает на работу 1С-аналитика и 1С-программиста на период внедрения проекта 1С:ERP 2.5. График работы: 5/2. Заработная плата от 100 000 рублей», — говорится в объявлении. Сотрудникам необходимо иметь опыт работы на аналогичных должностях. Также на завод требуются токари. Работникам со средним профобразованием и опытом работы одного года готовы платить зарплату от 85 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что на предприятии «Курганмашзавода» в Екатеринбурге требуется начальник отдела хранения БМП. Сотруднику готовы платить зарплату от 55 тысяч рублей в месяц.