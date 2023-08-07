07 августа 2023

Крупный курганский завод ищет программистов на зарплату от 100 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Хакер, IT (иллюстрации), интернет, аноним, хакеры, програмист, программирование, компьютеры, взлом, системный администратор, айтишник, компьютерные сети, it-технологиии
Программистам на заводе готовы платить от 100 тысяч рублей Фото:

Предприятие ЗАО «Курганстальмост» ищет аналитиков и программистов на зарплату от 100 тысяч рублей. Информация о вакансии размещена в группе завода в соцсети «ВКонтакте».

«Курганстальмост приглашает на работу 1С-аналитика и 1С-программиста на период внедрения проекта 1С:ERP 2.5. График работы: 5/2. Заработная плата от 100 000 рублей», — говорится в объявлении. Сотрудникам необходимо иметь опыт работы на аналогичных должностях.

Также на завод требуются токари. Работникам со средним профобразованием и опытом работы одного года готовы платить зарплату от 85 тысяч рублей.

Ранее URA.RU писало, что на предприятии «Курганмашзавода» в Екатеринбурге требуется начальник отдела хранения БМП. Сотруднику готовы платить зарплату от 55 тысяч рублей в месяц.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Предприятие ЗАО «Курганстальмост» ищет аналитиков и программистов на зарплату от 100 тысяч рублей. Информация о вакансии размещена в группе завода в соцсети «ВКонтакте». «Курганстальмост приглашает на работу 1С-аналитика и 1С-программиста на период внедрения проекта 1С:ERP 2.5. График работы: 5/2. Заработная плата от 100 000 рублей», — говорится в объявлении. Сотрудникам необходимо иметь опыт работы на аналогичных должностях. Также на завод требуются токари. Работникам со средним профобразованием и опытом работы одного года готовы платить зарплату от 85 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что на предприятии «Курганмашзавода» в Екатеринбурге требуется начальник отдела хранения БМП. Сотруднику готовы платить зарплату от 55 тысяч рублей в месяц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...