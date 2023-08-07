На предприятии «Курганмашзавода» в Екатеринбурге ищут сотрудника для охраны БМП

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ВПК. ОПК. Гособоронзаказ. stock, бтр, бмп, техника, бмд, завод, рабочие, конвейер, stock
На дочернем предприятии «Курганмашзавода» ищут начальника отдела хранения боевых машин Фото:

Бронетанковый ремонтный завод из Екатеринбурга, которым управляет «Курганмашзавод», ищет начальника отдела хранения БМП. Информация о вакансии размещена на сайте HeadHanter. Предприятие ремонтирует бронемашины для фронта.

«На АО „144 Бронетанковый ремонтный завод“, г. Екатеринбург. Вакансия: начальник отдела хранения спецтехники БМП и БМД. Требуемый опыт работы: 3—6 лет. Заработная плата от 55 000 рублей на руки», — указано в объявлении. Также сотрудник должен иметь опыт работы с военными представительствами и бронетехникой.

В обязанности работника будет входить приемка и хранение боевой техники БМП и БМД, которые поступают для ремонта. Кроме того, начальник отдела отвечает отгрузки бронемашин заказчику и ведет договорную работу с транспортными компаниями и РЖД.

Ранее URA.RU писало, что дочке «Курганмашзавода» в Екатеринбурге ищут начальника по работе с гособоронзаказами. Руководителю обещают зарплату от 80 тысяч рублей. Также сообщалось, что бронетанковое предприятие в три раза увеличило производство отремонтированной бронетехники.

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Бронетанковый ремонтный завод из Екатеринбурга, которым управляет «Курганмашзавод», ищет начальника отдела хранения БМП. Информация о вакансии размещена на сайте HeadHanter. Предприятие ремонтирует бронемашины для фронта. «На АО „144 Бронетанковый ремонтный завод“, г. Екатеринбург. Вакансия: начальник отдела хранения спецтехники БМП и БМД. Требуемый опыт работы: 3—6 лет. Заработная плата от 55 000 рублей на руки», — указано в объявлении. Также сотрудник должен иметь опыт работы с военными представительствами и бронетехникой. В обязанности работника будет входить приемка и хранение боевой техники БМП и БМД, которые поступают для ремонта. Кроме того, начальник отдела отвечает отгрузки бронемашин заказчику и ведет договорную работу с транспортными компаниями и РЖД. Ранее URA.RU писало, что дочке «Курганмашзавода» в Екатеринбурге ищут начальника по работе с гособоронзаказами. Руководителю обещают зарплату от 80 тысяч рублей. Также сообщалось, что бронетанковое предприятие в три раза увеличило производство отремонтированной бронетехники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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