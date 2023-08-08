Алексей Текслер оценил солнечные батареи Бродокалмакской школы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатору Челябинской области Алексею Текслеру 8 августа показали солнечные батареи, которые питают школу. В солнечный день установка покрывает 30% расхода электроэнергии, передает корреспондент URA.RU из села Бродокалмак Красноармейского района, куда глава региона приехал с рабочим визитом.

«Бродокалмакскую среднеобразовательную школу питают электроэнергией солнечные батареи. Мощность установки равна 13,5 киловатт в час, в солнечный день может отдавать порядка 70. Она соединена через общую сеть со школой. Это позволяет экономить потребление энергоресурса примерно на 30%», — сообщает корреспондент с места.

Текслер в рамках рабочей поездки в Красноармейский район приехал на поля сельскохозяйственного предприятия «Красноармейское», где оценил свежий урожай овощей. После чего устроил разнос чиновникам, допустившим срыв сроков по строительству поликлиники в селе Миасское.