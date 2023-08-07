07 августа 2023

Челябинскому губернатору Текслеру показали урожай овощей. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Текслер в Красноармейском районе. Челябинск
В рамках рабочей поездки Текслер посетил сельскохозяйственное предприятие «Красноармейское» Фото:

Губернатору Челябинской области Алексею Текслеру 8 августа показали урожай овощей в рамках рабочей поездки в Красноармейский район. Также его ознакомили с установкой для полива на одном из предприятии района, передает корреспондент URA.RU.

«Губернатор Текслер посетил сельскохозяйственное предприятие „Красноармейское“, где ему показали свежий урожай и мелиоративную систему для полива. Как пояснил директор предприятия Василий Васичкин, всего в регионе шесть таких установок, пять — у них. Он также отметил, что без этой системы заниматься земледелием бессмысленно, урожая не будет», — сообщил корреспондент.

В распоряжении предприятия находится 7,7 тысяч гектар, из них в этом году засеяли 5,5 тысяч гектар. Среди выращиваемых культур: зерновые и зернобобовые, масличные, картофель, овощи открытого грунта и кормовые. На сельхозпредприятие приходится 79% выращиваемых овощей в районе. Также там разводят крупный рогатый скот, поголовье которого на начало августа составило 1 788 особей, 810 из них — коровы.

Текслер в Красноармейском районе. Челябинск
Свежий урожай овощей продемонстрировал директор СХП «Красноармейское» Василий Васичкин
Фото:
Текслер в Красноармейском районе. Челябинск
Предприятие начало собирать второй урожай белокочанной капусты
Фото:
Текслер в Красноармейском районе. Челябинск
Одна из пяти установок, которые используются для полива полей, отечественного производства
Фото:

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Губернатору Челябинской области Алексею Текслеру 8 августа показали урожай овощей в рамках рабочей поездки в Красноармейский район. Также его ознакомили с установкой для полива на одном из предприятии района, передает корреспондент URA.RU. «Губернатор Текслер посетил сельскохозяйственное предприятие „Красноармейское“, где ему показали свежий урожай и мелиоративную систему для полива. Как пояснил директор предприятия Василий Васичкин, всего в регионе шесть таких установок, пять — у них. Он также отметил, что без этой системы заниматься земледелием бессмысленно, урожая не будет», — сообщил корреспондент. В распоряжении предприятия находится 7,7 тысяч гектар, из них в этом году засеяли 5,5 тысяч гектар. Среди выращиваемых культур: зерновые и зернобобовые, масличные, картофель, овощи открытого грунта и кормовые. На сельхозпредприятие приходится 79% выращиваемых овощей в районе. Также там разводят крупный рогатый скот, поголовье которого на начало августа составило 1 788 особей, 810 из них — коровы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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