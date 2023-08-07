Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 8 августа устроил разнос министру строительства и инфраструктуры региона Юлию Элбакидзе в ходе рабочей поездки в Красноармейский район. За отставание графика строительства поликлиники досталось и гендиректору Южно-Уральской Корпорации жилищного строительства и инвестиций (ЮУ КЖСИ) Владимиру Атаманченко, передает корреспондент URA.RU.
«Почему вы мне сроком завершения строительства называете август? Новый подрядчик, отставание от графика. Рассмотрите компенсационные мероприятия для сокращения срока. Сделайте нормальный график, график финансирования выставите грамотно. Будем рассчитывать на осень. Октябрь — крайний срок. Сделаете раньше, молодцы, но декабрь меня не устраивает», — заявил Текслер министру и гендиректору ЮУ КЖСИ.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 8 августа устроил разнос министру строительства и инфраструктуры региона Юлию Элбакидзе в ходе рабочей поездки в Красноармейский район. За отставание графика строительства поликлиники досталось и гендиректору Южно-Уральской Корпорации жилищного строительства и инвестиций (ЮУ КЖСИ) Владимиру Атаманченко, передает корреспондент URA.RU. «Почему вы мне сроком завершения строительства называете август? Новый подрядчик, отставание от графика. Рассмотрите компенсационные мероприятия для сокращения срока. Сделайте нормальный график, график финансирования выставите грамотно. Будем рассчитывать на осень. Октябрь — крайний срок. Сделаете раньше, молодцы, но декабрь меня не устраивает», — заявил Текслер министру и гендиректору ЮУ КЖСИ. Глава региона 8 августа уже посетил сельскохозяйственное предприятие «Красноармейское». Осмотрел поля со специальными поливочными установками и новый урожай овощей.