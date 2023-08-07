07 августа 2023

Челябинский губернатор Текслер устроил разнос министру строительства. Фото, видео

Губернатора Челябинской области Алексея Текслера не устроил срок окончания строительства поликлиники
© Служба новостей «URA.RU»
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Текслер в Красноармейском районе. Челябинск
Алексей Текслер посетил стройплощадку поликлиники в селе Миасское Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 8 августа устроил разнос министру строительства и инфраструктуры региона Юлию Элбакидзе в ходе рабочей поездки в Красноармейский район. За отставание графика строительства поликлиники досталось и гендиректору Южно-Уральской Корпорации жилищного строительства и инвестиций (ЮУ КЖСИ) Владимиру Атаманченко, передает корреспондент URA.RU.

«Почему вы мне сроком завершения строительства называете август? Новый подрядчик, отставание от графика. Рассмотрите компенсационные мероприятия для сокращения срока. Сделайте нормальный график, график финансирования выставите грамотно. Будем рассчитывать на осень. Октябрь — крайний срок. Сделаете раньше, молодцы, но декабрь меня не устраивает», — заявил Текслер министру и гендиректору ЮУ КЖСИ.

Глава региона 8 августа уже посетил сельскохозяйственное предприятие «Красноармейское». Осмотрел поля со специальными поливочными установками и новый урожай овощей.

Текслер в Красноармейском районе. Челябинск
На объекте строительства поликлиники в селе Миасское сменилась подрядная организация
Фото:
Текслер в Красноармейском районе. Челябинск
Новый подрядчик сообщил Текслеру, что существует сильное отставание от графика
Фото:

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 8 августа устроил разнос министру строительства и инфраструктуры региона Юлию Элбакидзе в ходе рабочей поездки в Красноармейский район. За отставание графика строительства поликлиники досталось и гендиректору Южно-Уральской Корпорации жилищного строительства и инвестиций (ЮУ КЖСИ) Владимиру Атаманченко, передает корреспондент URA.RU. «Почему вы мне сроком завершения строительства называете август? Новый подрядчик, отставание от графика. Рассмотрите компенсационные мероприятия для сокращения срока. Сделайте нормальный график, график финансирования выставите грамотно. Будем рассчитывать на осень. Октябрь — крайний срок. Сделаете раньше, молодцы, но декабрь меня не устраивает», — заявил Текслер министру и гендиректору ЮУ КЖСИ. Глава региона 8 августа уже посетил сельскохозяйственное предприятие «Красноармейское». Осмотрел поля со специальными поливочными установками и новый урожай овощей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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