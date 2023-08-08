В Госдуме объяснили, как Запад может убрать Зеленского из кресла президента

Депутат Госдумы Затулин: Запад откажется от Зеленского, когда он потеряет их доверие

09 августа 2023 в 01:05 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский имеет преимущество перед другими кандидатами на пост Украины Фото: Официальный сайт президента Украины Запад избавляется от глав государств, которые исчерпали их доверие, что может случиться и с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом в разговоре с URA.RU заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. «Существуют всегда непредвиденные сценарии. Провал на фронте, какие-то громкие обстоятельства могут привести к непредсказуемому ходу. И здесь сомнений никаких нет и не было никогда, что на Западе отказываются от тех, кто исчерпал кредит доверия, кто бросает тень на политику США», — сказал Константин Затулин. «Можно привести в пример Эдуарда Шаварнадзе, который был избранным президентом Грузии. Тем не менее, хотя он в последний период своего руководства активно ассистировал Западу и всячески приветствовал западное влияние. Тем не менее поскольку уже к этому времени он перестал выглядеть демократом, а выглядел коррупционером, его как раз поменяли на [экс-президента Грузии Михаила] Саакашвили. И это произошло в ходе революции роз. Такой вариант тоже возможен», — добавил политик. При этом, отметил депутат Госдумы, у Владимира Зеленского есть преимущество перед другими кандидатами для Запада. «Он был избран до начала активных военных действий населением Украины, за исключением, конечно, отпавших от Украины Донецка, Луганска и Крыма. Любой другой, кто попробует прийти на место, должен будет доказать, что он президент всей Украины, а не ее части. И ему это будет сложно сделать. Это обстоятельство до сих пор давало гандикап Владимиру Зеленскому», — заключил Затулин. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский повторит судьбу Саакашвили, от которого Запад избавился за ненадобностью. По его мнению, судьба Зеленского с ним схожа тем, что они оба — марионетки США и ЕС, от которых они рано или поздно избавляются. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Запад избавляется от глав государств, которые исчерпали их доверие, что может случиться и с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом в разговоре с URA.RU заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. «Существуют всегда непредвиденные сценарии. Провал на фронте, какие-то громкие обстоятельства могут привести к непредсказуемому ходу. И здесь сомнений никаких нет и не было никогда, что на Западе отказываются от тех, кто исчерпал кредит доверия, кто бросает тень на политику США», — сказал Константин Затулин. «Можно привести в пример Эдуарда Шаварнадзе, который был избранным президентом Грузии. Тем не менее, хотя он в последний период своего руководства активно ассистировал Западу и всячески приветствовал западное влияние. Тем не менее поскольку уже к этому времени он перестал выглядеть демократом, а выглядел коррупционером, его как раз поменяли на [экс-президента Грузии Михаила] Саакашвили. И это произошло в ходе революции роз. Такой вариант тоже возможен», — добавил политик. При этом, отметил депутат Госдумы, у Владимира Зеленского есть преимущество перед другими кандидатами для Запада. «Он был избран до начала активных военных действий населением Украины, за исключением, конечно, отпавших от Украины Донецка, Луганска и Крыма. Любой другой, кто попробует прийти на место, должен будет доказать, что он президент всей Украины, а не ее части. И ему это будет сложно сделать. Это обстоятельство до сих пор давало гандикап Владимиру Зеленскому», — заключил Затулин. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский повторит судьбу Саакашвили, от которого Запад избавился за ненадобностью. По его мнению, судьба Зеленского с ним схожа тем, что они оба — марионетки США и ЕС, от которых они рано или поздно избавляются.