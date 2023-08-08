Володин заявил, что Зеленский повторит судьбу Саакашвили

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Организационное собрание фракции политической партии "Единая Россия". Москва, володин вячеслав
Вячеслав Володин высказался о дальнейшей судьбе президента Украины Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский повторит судьбу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, от которого Запад избавился за ненадобностью. С таким мнением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Зеленский повторит судьбу Саакашвили, который запомнился только жующим галстук. Он изгой, заключенный в тюрьме. То же самое ждет Зеленского», — написал Вячеслав Володин в своем telegram-канале.

По мнению спикера Госдумы, судьбы Зеленского и Саакашвили схожи тем, что они оба — марионетки США и ЕС, от которых они рано или поздно избавляются. «На Западе уже устали от Зеленского и ненасытного киевского режима. Его неблагодарность стала доминантой европейской политики», — добавил Володин.

Ранее Володин заявлял, что Зеленскому не поможет никакое оружие Запада. Он подчеркивал, что ничто не способно повлиять на положительный для России исход спецоперации. В июне 2023 года украинский лидер говорил, что Запад предаст Украину.

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Президент Украины Владимир Зеленский повторит судьбу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, от которого Запад избавился за ненадобностью. С таким мнением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Зеленский повторит судьбу Саакашвили, который запомнился только жующим галстук. Он изгой, заключенный в тюрьме. То же самое ждет Зеленского», — написал Вячеслав Володин в своем telegram-канале. По мнению спикера Госдумы, судьбы Зеленского и Саакашвили схожи тем, что они оба — марионетки США и ЕС, от которых они рано или поздно избавляются. «На Западе уже устали от Зеленского и ненасытного киевского режима. Его неблагодарность стала доминантой европейской политики», — добавил Володин. Ранее Володин заявлял, что Зеленскому не поможет никакое оружие Запада. Он подчеркивал, что ничто не способно повлиять на положительный для России исход спецоперации. В июне 2023 года украинский лидер говорил, что Запад предаст Украину.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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