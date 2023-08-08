Володин заявил, что Зеленский повторит судьбу Саакашвили

08 августа 2023 в 10:11 Размер текста - 17 +

Вячеслав Володин высказался о дальнейшей судьбе президента Украины Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Украины Владимир Зеленский повторит судьбу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, от которого Запад избавился за ненадобностью. С таким мнением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Зеленский повторит судьбу Саакашвили, который запомнился только жующим галстук. Он изгой, заключенный в тюрьме. То же самое ждет Зеленского», — написал Вячеслав Володин в своем telegram-канале . По мнению спикера Госдумы, судьбы Зеленского и Саакашвили схожи тем, что они оба — марионетки США и ЕС, от которых они рано или поздно избавляются. «На Западе уже устали от Зеленского и ненасытного киевского режима. Его неблагодарность стала доминантой европейской политики», — добавил Володин. Ранее Володин заявлял, что Зеленскому не поможет никакое оружие Запада. Он подчеркивал, что ничто не способно повлиять на положительный для России исход спецоперации. В июне 2023 года украинский лидер говорил, что Запад предаст Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский повторит судьбу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, от которого Запад избавился за ненадобностью. С таким мнением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Зеленский повторит судьбу Саакашвили, который запомнился только жующим галстук. Он изгой, заключенный в тюрьме. То же самое ждет Зеленского», — написал Вячеслав Володин в своем telegram-канале. По мнению спикера Госдумы, судьбы Зеленского и Саакашвили схожи тем, что они оба — марионетки США и ЕС, от которых они рано или поздно избавляются. «На Западе уже устали от Зеленского и ненасытного киевского режима. Его неблагодарность стала доминантой европейской политики», — добавил Володин. Ранее Володин заявлял, что Зеленскому не поможет никакое оружие Запада. Он подчеркивал, что ничто не способно повлиять на положительный для России исход спецоперации. В июне 2023 года украинский лидер говорил, что Запад предаст Украину.