Президент Украины Владимир Зеленский повторит судьбу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, от которого Запад избавился за ненадобностью. С таким мнением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Зеленский повторит судьбу Саакашвили, который запомнился только жующим галстук. Он изгой, заключенный в тюрьме. То же самое ждет Зеленского», — написал Вячеслав Володин в своем
По мнению спикера Госдумы, судьбы Зеленского и Саакашвили схожи тем, что они оба — марионетки США и ЕС, от которых они рано или поздно избавляются. «На Западе уже устали от Зеленского и ненасытного киевского режима. Его неблагодарность стала доминантой европейской политики», — добавил Володин.
Ранее Володин заявлял, что Зеленскому не поможет никакое оружие Запада. Он подчеркивал, что ничто не способно повлиять на положительный для России исход спецоперации. В июне 2023 года украинский лидер говорил, что Запад предаст Украину.
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