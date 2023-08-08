ВСУ обстреляли поселок в Брянской области

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Пострадали жилые дома и торговые объекты Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ обстреляли поселок Белая Березка в Брянской области. Об этом сообщил Александр Богомаз.

«ВСУ обстреляли поселок Белая Березка Трубчевского района. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал он в telegram-канале. По его словам, в результате обстрела пострадали жилые дома, административное здание, торговые объекты, автомобили.

Ранее в Карачевском районе Брянской области были сбиты два украинских беспилотника самолетного типа. По информации Богомаза, пострадавших нет.

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ВСУ обстреляли поселок Белая Березка в Брянской области. Об этом сообщил Александр Богомаз. «ВСУ обстреляли поселок Белая Березка Трубчевского района. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал он в telegram-канале. По его словам, в результате обстрела пострадали жилые дома, административное здание, торговые объекты, автомобили. Ранее в Карачевском районе Брянской области были сбиты два украинских беспилотника самолетного типа. По информации Богомаза, пострадавших нет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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