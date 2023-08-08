ВСУ обстреляли поселок в Брянской области 08 августа 2023 в 23:00 Размер текста - 17 + Пострадали жилые дома и торговые объекты Фото: Sgt. Alexandra Shea / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ обстреляли поселок Белая Березка в Брянской области. Об этом сообщил Александр Богомаз. «ВСУ обстреляли поселок Белая Березка Трубчевского района. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал он в telegram-канале. По его словам, в результате обстрела пострадали жилые дома, административное здание, торговые объекты, автомобили. Ранее в Карачевском районе Брянской области были сбиты два украинских беспилотника самолетного типа. По информации Богомаза, пострадавших нет. ВСУ обстреляли поселок Белая Березка в Брянской области. Об этом сообщил Александр Богомаз. «ВСУ обстреляли поселок Белая Березка Трубчевского района. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал он в telegram-канале. По его словам, в результате обстрела пострадали жилые дома, административное здание, торговые объекты, автомобили. Ранее в Карачевском районе Брянской области были сбиты два украинских беспилотника самолетного типа. По информации Богомаза, пострадавших нет. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям