В США заявили о монументальном подарке Байдена Путину

WSJ: указ Байдена о блокировке добычи урана делает США еще более зависимыми от России
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент США. stock, stock, Джо Байден
Шаг Джо Байдена делает США более зависимыми от России, пишет WSJ Фото:

Решение президента США Джо Байдена объявить земли в штате Аризона, где добывается уран, национальным памятником, стало подарком российскому лидеру Владимиру Путину. Президент Штатов отгородил от застройки земли, на которых находятся одни из самых богатых месторождений урана в государстве, тем самым увеличив зависимость США от российского металла. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

«Новый национальный монумент — пятый за время президентства Байдена — значительно усложнит для США замену российского урана, Владимир Путин передает благодарность», — пишет газета. Там отмечают, что такой шаг Байдена делает США более зависимыми от России.

Как пишут в статье, в заявлении Белого Дома не упомянули, что земля, которую Байден обозначил национальным памятником, включает в себя единственный в США источник высококачественной урановой руды, которая экономически конкурентоспособна на мировом рынке. Издание отмечает, что Вашингтон импортирует около 95% урана из Казахстана, Канады, России и Австралии, при этом РФ является третьим по величине источником урана в США.

Ранее недовольство указом Байдена об изъятии земель Гранд-Каньона выражал сенатор-республиканец от штата Вайоминг Джон Баррассо. По его словам, такое решение президента навредит США и поможет России. Он отметил, что Штаты импортируют из России в три раза больше урана, чем производят.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Решение президента США Джо Байдена объявить земли в штате Аризона, где добывается уран, национальным памятником, стало подарком российскому лидеру Владимиру Путину. Президент Штатов отгородил от застройки земли, на которых находятся одни из самых богатых месторождений урана в государстве, тем самым увеличив зависимость США от российского металла. Об этом пишет газета The Wall Street Journal. «Новый национальный монумент — пятый за время президентства Байдена — значительно усложнит для США замену российского урана, Владимир Путин передает благодарность», — пишет газета. Там отмечают, что такой шаг Байдена делает США более зависимыми от России. Как пишут в статье, в заявлении Белого Дома не упомянули, что земля, которую Байден обозначил национальным памятником, включает в себя единственный в США источник высококачественной урановой руды, которая экономически конкурентоспособна на мировом рынке. Издание отмечает, что Вашингтон импортирует около 95% урана из Казахстана, Канады, России и Австралии, при этом РФ является третьим по величине источником урана в США. Ранее недовольство указом Байдена об изъятии земель Гранд-Каньона выражал сенатор-республиканец от штата Вайоминг Джон Баррассо. По его словам, такое решение президента навредит США и поможет России. Он отметил, что Штаты импортируют из России в три раза больше урана, чем производят.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...