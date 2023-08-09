В США заявили о монументальном подарке Байдена Путину

WSJ: указ Байдена о блокировке добычи урана делает США еще более зависимыми от России

09 августа 2023 в 09:00 Размер текста - 17 +

Шаг Джо Байдена делает США более зависимыми от России, пишет WSJ Фото: Official White House / Adam Schultz Решение президента США Джо Байдена объявить земли в штате Аризона, где добывается уран, национальным памятником, стало подарком российскому лидеру Владимиру Путину. Президент Штатов отгородил от застройки земли, на которых находятся одни из самых богатых месторождений урана в государстве, тем самым увеличив зависимость США от российского металла. Об этом пишет газета The Wall Street Journal. «Новый национальный монумент — пятый за время президентства Байдена — значительно усложнит для США замену российского урана, Владимир Путин передает благодарность», — пишет газета. Там отмечают, что такой шаг Байдена делает США более зависимыми от России. Как пишут в статье, в заявлении Белого Дома не упомянули, что земля, которую Байден обозначил национальным памятником, включает в себя единственный в США источник высококачественной урановой руды, которая экономически конкурентоспособна на мировом рынке. Издание отмечает, что Вашингтон импортирует около 95% урана из Казахстана, Канады, России и Австралии, при этом РФ является третьим по величине источником урана в США. Ранее недовольство указом Байдена об изъятии земель Гранд-Каньона выражал сенатор-республиканец от штата Вайоминг Джон Баррассо. По его словам, такое решение президента навредит США и поможет России. Он отметил, что Штаты импортируют из России в три раза больше урана, чем производят. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Решение президента США Джо Байдена объявить земли в штате Аризона, где добывается уран, национальным памятником, стало подарком российскому лидеру Владимиру Путину. Президент Штатов отгородил от застройки земли, на которых находятся одни из самых богатых месторождений урана в государстве, тем самым увеличив зависимость США от российского металла. Об этом пишет газета The Wall Street Journal. «Новый национальный монумент — пятый за время президентства Байдена — значительно усложнит для США замену российского урана, Владимир Путин передает благодарность», — пишет газета. Там отмечают, что такой шаг Байдена делает США более зависимыми от России. Как пишут в статье, в заявлении Белого Дома не упомянули, что земля, которую Байден обозначил национальным памятником, включает в себя единственный в США источник высококачественной урановой руды, которая экономически конкурентоспособна на мировом рынке. Издание отмечает, что Вашингтон импортирует около 95% урана из Казахстана, Канады, России и Австралии, при этом РФ является третьим по величине источником урана в США. Ранее недовольство указом Байдена об изъятии земель Гранд-Каньона выражал сенатор-республиканец от штата Вайоминг Джон Баррассо. По его словам, такое решение президента навредит США и поможет России. Он отметил, что Штаты импортируют из России в три раза больше урана, чем производят.