Сенатор Баррассо: Байден помог России, заблокировав добычу урана в Аризоне

09 августа 2023 в 05:54 Размер текста - 17 +

Американский сенатор обвинил Байдена в нарушении национальных интересов из-за добычи урана Фото: Владимир Андреев © URA.RU Решение президента США Джо Байдена объявить земли в американской Аризоне, где добывается уран, национальным памятником, навредит Америке и поможет России. Об этом заявил сенатор-республиканец от штата Вайоминг Джон Баррассо. «Президент Байден блокирует доступ к ключевым месторождениям американского урана и других важных полезных ископаемых. Сейчас не время перекрывать доступ к американским ресурсам. Мы импортируем из России в три раза больше урана, чем производим», — цитируют РИА Новости сенатора Баррассо. Барассо подчеркнул, что американский сенат выступил за увеличение внутреннего производства урана. Это необходимо, чтобы исключить зависимость от России. Ранее сотрудники Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Мэтт Боуэн и Пол Даббар предупредили в статье, что в случае полного прекращения поставок обогащенного урана из России атомные реакторы США перестанут работать. Россия контролирует 40% мирового рынка конверсии урана.

Решение президента США Джо Байдена объявить земли в американской Аризоне, где добывается уран, национальным памятником, навредит Америке и поможет России. Об этом заявил сенатор-республиканец от штата Вайоминг Джон Баррассо. «Президент Байден блокирует доступ к ключевым месторождениям американского урана и других важных полезных ископаемых. Сейчас не время перекрывать доступ к американским ресурсам. Мы импортируем из России в три раза больше урана, чем производим», — цитируют РИА Новости сенатора Баррассо. Барассо подчеркнул, что американский сенат выступил за увеличение внутреннего производства урана. Это необходимо, чтобы исключить зависимость от России. Ранее сотрудники Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Мэтт Боуэн и Пол Даббар предупредили в статье, что в случае полного прекращения поставок обогащенного урана из России атомные реакторы США перестанут работать. Россия контролирует 40% мирового рынка конверсии урана.