На трассе под Пермью погибли водитель и пассажир легковушки, влетевшей под большегруз. Видео

09 августа 2023 в 10:16 Размер текста - 17 +

Предварительно установлено, что виновником ДТП является водитель легковушки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На автодороге близ поселка Троица произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и большегруза, в котором погибли три человека. По предварительным данным, виновником аварии стал водитель автомобиля ВАЗ-2113. Авто, которым управлял пермяк, выехало на полосу встречного движения, где и произошло столкновение. В telegram-канале Госавтоинспекции Прикамья сообщается, что ДТП случилось в ночь на 9 августа. «По предварительной информации водитель ВАЗ-211340 не справился с управлением и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с двигающимся во встречном направлении грузовым автомобилем Volvo. В результате автоаварии водитель и двое пассажиров ВАЗа получили смертельные травмы», — сообщает полиция. Сейчас по факту автоаварии проводится проверка. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.

На автодороге близ поселка Троица произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и большегруза, в котором погибли три человека. По предварительным данным, виновником аварии стал водитель автомобиля ВАЗ-2113. Авто, которым управлял пермяк, выехало на полосу встречного движения, где и произошло столкновение. В telegram-канале Госавтоинспекции Прикамья сообщается, что ДТП случилось в ночь на 9 августа. «По предварительной информации водитель ВАЗ-211340 не справился с управлением и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с двигающимся во встречном направлении грузовым автомобилем Volvo. В результате автоаварии водитель и двое пассажиров ВАЗа получили смертельные травмы», — сообщает полиция. Сейчас по факту автоаварии проводится проверка. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.