08 августа 2023

На трассе под Пермью погибли водитель и пассажир легковушки, влетевшей под большегруз. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Обрушение надземного перехода на трассе Челябинск -Курган. Курган, фура, штраф, протокол дтп, гибдд, дпс
Предварительно установлено, что виновником ДТП является водитель легковушки Фото:

На автодороге близ поселка Троица произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и большегруза, в котором погибли три человека. По предварительным данным, виновником аварии стал водитель автомобиля ВАЗ-2113. Авто, которым управлял пермяк, выехало на полосу встречного движения, где и произошло столкновение. В telegram-канале Госавтоинспекции Прикамья сообщается, что ДТП случилось в ночь на 9 августа.

«По предварительной информации водитель ВАЗ-211340 не справился с управлением и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с двигающимся во встречном направлении грузовым автомобилем Volvo. В результате автоаварии водитель и двое пассажиров ВАЗа получили смертельные травмы», — сообщает полиция.

Сейчас по факту автоаварии проводится проверка. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.

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На автодороге близ поселка Троица произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и большегруза, в котором погибли три человека. По предварительным данным, виновником аварии стал водитель автомобиля ВАЗ-2113. Авто, которым управлял пермяк, выехало на полосу встречного движения, где и произошло столкновение. В telegram-канале Госавтоинспекции Прикамья сообщается, что ДТП случилось в ночь на 9 августа. «По предварительной информации водитель ВАЗ-211340 не справился с управлением и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с двигающимся во встречном направлении грузовым автомобилем Volvo. В результате автоаварии водитель и двое пассажиров ВАЗа получили смертельные травмы», — сообщает полиция. Сейчас по факту автоаварии проводится проверка. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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