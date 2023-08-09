Житель белгородского села получил осколочное ранение

В селе Колотиловка Краснояружского района мужчина получил осколочное ранение из-за падения неустановленного объекта. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Есть один пострадавший — мужчина с осколочным ранением стопы», — написал Гладков в своем telegram-канале. По его словам, ЧП произошло из-за падения неустановленного объекта, в результате которого произошло возгорание сенника на территории частного дома. Гладков отметил, что мужчина получил медицинскую помощь, но отказался от госпитализации, на месте также работают спецслужбы.
Ранее Гладков сообщал, что система ПВО сбила БПЛА самолетного типа на подлете к Белгороду. Пострадавших и разрушений нет, отметил он.
В селе Колотиловка Краснояружского района мужчина получил осколочное ранение из-за падения неустановленного объекта. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «Есть один пострадавший — мужчина с осколочным ранением стопы», — написал Гладков в своем telegram-канале. По его словам, ЧП произошло из-за падения неустановленного объекта, в результате которого произошло возгорание сенника на территории частного дома. Гладков отметил, что мужчина получил медицинскую помощь, но отказался от госпитализации, на месте также работают спецслужбы. Ранее Гладков сообщал, что система ПВО сбила БПЛА самолетного типа на подлете к Белгороду. Пострадавших и разрушений нет, отметил он.