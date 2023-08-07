На подлете к Белгороду сбит БПЛА самолетного типа 07 августа 2023 в 15:21 Размер текста - 17 + Беспилотник сбили под Белгородом Фото: U.S. Marine Corps / Cpl. Austin Gillam Система ПВО сбила БПЛА самолетного типа на подлете к Белгороду. Об этом сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков. «В Белгороде сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолетного типа на подлете к городу», — написал Гладков у себя в Telegram . По его словам, сейчас оперативные службы уточняют последствия на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Также в Белгородской области комбайн подорвался на мине. Один из мужчин получил осколочные ранения. Система ПВО сбила БПЛА самолетного типа на подлете к Белгороду. Об этом сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков. «В Белгороде сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолетного типа на подлете к городу», — написал Гладков у себя в Telegram. По его словам, сейчас оперативные службы уточняют последствия на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Также в Белгородской области комбайн подорвался на мине. Один из мужчин получил осколочные ранения. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям