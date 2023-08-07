На подлете к Белгороду сбит БПЛА самолетного типа

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Беспилотник сбили под Белгородом Фото:

Система ПВО сбила БПЛА самолетного типа на подлете к Белгороду. Об этом сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков.

«В Белгороде сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолетного типа на подлете к городу», — написал Гладков у себя в Telegram. По его словам, сейчас оперативные службы уточняют последствия на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Также в Белгородской области комбайн подорвался на мине. Один из мужчин получил осколочные ранения.

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Система ПВО сбила БПЛА самолетного типа на подлете к Белгороду. Об этом сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков. «В Белгороде сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолетного типа на подлете к городу», — написал Гладков у себя в Telegram. По его словам, сейчас оперативные службы уточняют последствия на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Также в Белгородской области комбайн подорвался на мине. Один из мужчин получил осколочные ранения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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