На подлете к Белгороду сбит БПЛА самолетного типа

Беспилотник сбили под БелгородомФото: U.S. Marine Corps / Cpl. Austin Gillam
Система ПВО сбила БПЛА самолетного типа на подлете к Белгороду. Об этом сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков.
«В Белгороде сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолетного типа на подлете к городу», — написал Гладков у себя в Telegram. По его словам, сейчас оперативные службы уточняют последствия на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Система ПВО сбила БПЛА самолетного типа на подлете к Белгороду. Об этом сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков. «В Белгороде сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолетного типа на подлете к городу», — написал Гладков у себя в Telegram. По его словам, сейчас оперативные службы уточняют последствия на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Также в Белгородской области комбайн подорвался на мине. Один из мужчин получил осколочные ранения.