Вес пойманной рыбы — 11 кг
В Чайковском (Пермский край) местный рыбак поймал 11-киллограмогово сома. Кадры с чайковцем, который волочит добычу по набережной опубликованы в telegram-канале «Большая Пермь».
«В Чайковском рыбак поймал в Каме 11 кг. сома. Оценить габариты рыбины можно на видео. Хватит надолго!» —сообщает telegram-канал.
Ранее URA.RU рассказывало о жителей Пермского края, который похвастался пойманной щукой. Вес улова — 4,7 кг.
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