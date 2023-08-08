08 августа 2023

Пермяк поймал огромного сома. Видео

Житель Чайковского поймал 11-килограммового сома и волок его по набережной
© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Екатеринбург, рыбак, удочки, городской пруд, рыбалка, клев
Вес пойманной рыбы — 11 кг Фото:

В Чайковском (Пермский край) местный рыбак поймал 11-киллограмогово сома. Кадры с чайковцем, который волочит добычу по набережной опубликованы в telegram-канале «Большая Пермь».

«В Чайковском рыбак поймал в Каме 11 кг. сома. Оценить габариты рыбины можно на видео. Хватит надолго!» —сообщает telegram-канал.

Ранее URA.RU рассказывало о жителей Пермского края, который похвастался пойманной щукой. Вес улова — 4,7 кг.

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В Чайковском (Пермский край) местный рыбак поймал 11-киллограмогово сома. Кадры с чайковцем, который волочит добычу по набережной опубликованы в telegram-канале «Большая Пермь». «В Чайковском рыбак поймал в Каме 11 кг. сома. Оценить габариты рыбины можно на видео. Хватит надолго!» —сообщает telegram-канал. Ранее URA.RU рассказывало о жителей Пермского края, который похвастался пойманной щукой. Вес улова — 4,7 кг.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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