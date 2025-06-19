Нового мэра пермской Лысьвы будут выбирать после губернатора

Конкурс по выборам мэра пермской Лысьвы объявят в августе
© Служба новостей «URA.RU»
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И.о. главы территории Пермякову нужно погрузиться в специфику работы Фото:

Конкурс по отбору главы Лысьвенского округа пройдет осенью 2025 года. Об этом URA.RU сообщили источники в политэлитах региона.К тому времени в региона закончатся выборы губернатора.

«Конкурс будет объявлен в конце лета. То есть сами процедуры пройдут осенью, после выборов губернатора», — отметил инсайдер.

Он отмечает, что такие сроки планировались в момент проведения рокировки. В конце мая ушел в отставку по собственному желанию Никита Федосеев, возглавлявший территорию с весны 2022 года. И.о. мэра стал недавно ставший замглавы округа местный предприниматель Александр Пермяков. Он является фаворитом будущего конкурса. «Пермякову нужно время на то, чтобы вникнуть в процессы, понять проблематику и специфику. Плюс сейчас идут выборы губернатора — пока не до муниципальных конкурсов», — пояснил собеседник.

URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации губернатора. На момент публикации ответ не был получен. Александр Пермяков не ответил на сообщение корреспондента агентства в соцсети «ВКонтакте».

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Конкурс по отбору главы Лысьвенского округа пройдет осенью 2025 года. Об этом URA.RU сообщили источники в политэлитах региона.К тому времени в региона закончатся выборы губернатора. «Конкурс будет объявлен в конце лета. То есть сами процедуры пройдут осенью, после выборов губернатора», — отметил инсайдер. Он отмечает, что такие сроки планировались в момент проведения рокировки. В конце мая ушел в отставку по собственному желанию Никита Федосеев, возглавлявший территорию с весны 2022 года. И.о. мэра стал недавно ставший замглавы округа местный предприниматель Александр Пермяков. Он является фаворитом будущего конкурса. «Пермякову нужно время на то, чтобы вникнуть в процессы, понять проблематику и специфику. Плюс сейчас идут выборы губернатора — пока не до муниципальных конкурсов», — пояснил собеседник. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации губернатора. На момент публикации ответ не был получен. Александр Пермяков не ответил на сообщение корреспондента агентства в соцсети «ВКонтакте».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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