Нового мэра пермской Лысьвы будут выбирать после губернатора

Конкурс по выборам мэра пермской Лысьвы объявят в августе

19 июня 2025 в 17:06 Размер текста - 17 +

И.о. главы территории Пермякову нужно погрузиться в специфику работы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Конкурс по отбору главы Лысьвенского округа пройдет осенью 2025 года. Об этом URA.RU сообщили источники в политэлитах региона.К тому времени в региона закончатся выборы губернатора. «Конкурс будет объявлен в конце лета. То есть сами процедуры пройдут осенью, после выборов губернатора», — отметил инсайдер. Он отмечает, что такие сроки планировались в момент проведения рокировки. В конце мая ушел в отставку по собственному желанию Никита Федосеев, возглавлявший территорию с весны 2022 года. И.о. мэра стал недавно ставший замглавы округа местный предприниматель Александр Пермяков. Он является фаворитом будущего конкурса. «Пермякову нужно время на то, чтобы вникнуть в процессы, понять проблематику и специфику. Плюс сейчас идут выборы губернатора — пока не до муниципальных конкурсов», — пояснил собеседник. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации губернатора. На момент публикации ответ не был получен. Александр Пермяков не ответил на сообщение корреспондента агентства в соцсети «ВКонтакте». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Конкурс по отбору главы Лысьвенского округа пройдет осенью 2025 года. Об этом URA.RU сообщили источники в политэлитах региона.К тому времени в региона закончатся выборы губернатора. «Конкурс будет объявлен в конце лета. То есть сами процедуры пройдут осенью, после выборов губернатора», — отметил инсайдер. Он отмечает, что такие сроки планировались в момент проведения рокировки. В конце мая ушел в отставку по собственному желанию Никита Федосеев, возглавлявший территорию с весны 2022 года. И.о. мэра стал недавно ставший замглавы округа местный предприниматель Александр Пермяков. Он является фаворитом будущего конкурса. «Пермякову нужно время на то, чтобы вникнуть в процессы, понять проблематику и специфику. Плюс сейчас идут выборы губернатора — пока не до муниципальных конкурсов», — пояснил собеседник. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации губернатора. На момент публикации ответ не был получен. Александр Пермяков не ответил на сообщение корреспондента агентства в соцсети «ВКонтакте».