Самолеты из Перми в Ереван будут летать по средам
Авиакомпания «Ширак Авиа» продлила полетную программу из Перми в Ереван до конца марта 2026 года. Информация об этом содержится на сайте авиаперевозчика.
«Действие маршрута — с 29 октября 2025 года по 25 марта 2026 года. Рейсы будут осуществляться по средам. Время в пути составит 3 часа 15 минут», — следует из информации на сайте компании.
Стоимость билетов начинается от девяти тысяч рублей. Летать в Ереван будут самолеты Boeing 737-500. Ранее полетная программа действовала со 2 апреля по 22 октября 2025 года.
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