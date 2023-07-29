29 июля 2023
28 июля 2023

Житель Пермского края похвастался выловленной щукой. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Екатеринбург, улов, щука, рыба, рыбалка, рука
Пермяк опубликовал фото рыбы в соцсети (архивное фото) Фото:

Житель Пермского края Артем Разутдинов похвастался выловленной на одном из водоемов региона щукой. Вес рыбы составил 4,7 килограмма.

«Деревня Закурья. Щука на 4 700 граммов», — написал Артем Разутдинов в сообщении в группе «Рыбалка в Кунгуре и Кунгурском районе» в соцсети «ВКонтакте», где выложена фотография пойманной рыбы.

В мае URA.RU писало о пермяке, который поймал крупную щуку. Фото улова и свой рассказ о рыбалке мужчина также опубликовал в соцсети.

Пермяк похвастался своим уловом
Пермяк похвастался своим уловом
Фото:

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Житель Пермского края Артем Разутдинов похвастался выловленной на одном из водоемов региона щукой. Вес рыбы составил 4,7 килограмма. «Деревня Закурья. Щука на 4 700 граммов», — написал Артем Разутдинов в сообщении в группе «Рыбалка в Кунгуре и Кунгурском районе» в соцсети «ВКонтакте», где выложена фотография пойманной рыбы. В мае URA.RU писало о пермяке, который поймал крупную щуку. Фото улова и свой рассказ о рыбалке мужчина также опубликовал в соцсети.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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