Житель Пермского края похвастался выловленной щукой. Фото

30 июля 2023 в 04:56 Размер текста - 17 +

Пермяк опубликовал фото рыбы в соцсети (архивное фото) Фото: Московец Илья © URA.RU Житель Пермского края Артем Разутдинов похвастался выловленной на одном из водоемов региона щукой. Вес рыбы составил 4,7 килограмма. «Деревня Закурья. Щука на 4 700 граммов», — написал Артем Разутдинов в сообщении в группе «Рыбалка в Кунгуре и Кунгурском районе» в соцсети «ВКонтакте», где выложена фотография пойманной рыбы. В мае URA.RU писало о пермяке, который поймал крупную щуку. Фото улова и свой рассказ о рыбалке мужчина также опубликовал в соцсети. Пермяк похвастался своим уловом Фото: группа VK «Рыбалка в Кунгуре и Кунгурском районе», https://vk.com/kungurfishing

Житель Пермского края Артем Разутдинов похвастался выловленной на одном из водоемов региона щукой. Вес рыбы составил 4,7 килограмма. «Деревня Закурья. Щука на 4 700 граммов», — написал Артем Разутдинов в сообщении в группе «Рыбалка в Кунгуре и Кунгурском районе» в соцсети «ВКонтакте», где выложена фотография пойманной рыбы. В мае URA.RU писало о пермяке, который поймал крупную щуку. Фото улова и свой рассказ о рыбалке мужчина также опубликовал в соцсети.