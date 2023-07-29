Пермяк опубликовал фото рыбы в соцсети (архивное фото)
Житель Пермского края Артем Разутдинов похвастался выловленной на одном из водоемов региона щукой. Вес рыбы составил 4,7 килограмма.
«Деревня Закурья. Щука на 4 700 граммов», — написал Артем Разутдинов в сообщении в группе «Рыбалка в Кунгуре и Кунгурском районе» в соцсети «ВКонтакте», где выложена фотография пойманной рыбы.
В мае URA.RU писало о пермяке, который поймал крупную щуку. Фото улова и свой рассказ о рыбалке мужчина также опубликовал в соцсети.
Пермяк похвастался своим уловом
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