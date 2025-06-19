Тюменцев вернули из украинского плена

Тюменские бойцы возвращаются домой (архивное фото)
Двое участников СВО из Тюменской области, бывшие в украинском плену, вернулись в Россию. Об этом сообщает информационный центр правительства региона, со ссылкой на омбудсмена Олега Датских.
«Еще двое жителей Тюменской области сегодня возвращены из украинского плена. Ребята в безопасности. Работа по возвращению наших военнослужащих продолжается», — сообщил уполномоченный по правам человека в Тюменской области Олег Датских.
Мероприятия по обмену проводит Министерство обороны РФ. Все вернувшиеся россияне пройдут лечение и реабилитацию в ведомственных медучреждениях.
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