Тюменцев вернули из украинского плена

Двое военнослужащих из Тюменской области вернулись из украинского плена
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Тюменские бойцы возвращаются домой (архивное фото)
Тюменские бойцы возвращаются домой (архивное фото) Фото:

Двое участников СВО из Тюменской области, бывшие в украинском плену, вернулись в Россию. Об этом сообщает информационный центр правительства региона, со ссылкой на омбудсмена Олега Датских.

«Еще двое жителей Тюменской области сегодня возвращены из украинского плена. Ребята в безопасности. Работа по возвращению наших военнослужащих продолжается», — сообщил уполномоченный по правам человека в Тюменской области Олег Датских.

Мероприятия по обмену проводит Министерство обороны РФ. Все вернувшиеся россияне пройдут лечение и реабилитацию в ведомственных медучреждениях.

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Двое участников СВО из Тюменской области, бывшие в украинском плену, вернулись в Россию. Об этом сообщает информационный центр правительства региона, со ссылкой на омбудсмена Олега Датских. «Еще двое жителей Тюменской области сегодня возвращены из украинского плена. Ребята в безопасности. Работа по возвращению наших военнослужащих продолжается», — сообщил уполномоченный по правам человека в Тюменской области Олег Датских. Мероприятия по обмену проводит Министерство обороны РФ. Все вернувшиеся россияне пройдут лечение и реабилитацию в ведомственных медучреждениях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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