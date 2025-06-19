В Пермь съедутся самые быстрые ходоки России

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Соревнования проводит краевая федерация туризма
Соревнования проводит краевая федерация туризма Фото:

В Перми 26 июля состоится Чемпионат России по северной ходьбе. В нем примут участие спортсмены из разных регионов России, рассказали URA.RU организаторы соревнований.

«Это масштабное событие, включенное в календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 2025 год. На старт выйдут около 200 лучших спортсменов страны», — отметили организаторы.

Соревнования пройдут на лыжной базе «Динамо», расположенной на улице Самаркандская, 2 в 9:00. Организатором является федерация спортивного туризма и рафтинга Пермского края.

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В Перми 26 июля состоится Чемпионат России по северной ходьбе. В нем примут участие спортсмены из разных регионов России, рассказали URA.RU организаторы соревнований. «Это масштабное событие, включенное в календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 2025 год. На старт выйдут около 200 лучших спортсменов страны», — отметили организаторы. Соревнования пройдут на лыжной базе «Динамо», расположенной на улице Самаркандская, 2 в 9:00. Организатором является федерация спортивного туризма и рафтинга Пермского края.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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