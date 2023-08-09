112: в многоэтажке Махачкалы заблокированы дети после взрыва газа

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Последствия взрыва газа в доме 9А на улице 28 июня в Ногинске. Москва, мчс, газ, последствия, спасатели, ресторан, струна
В жилом доме Махачкалы произошел взрыв газа (архивное фото) Фото:

Произошел взрыв газа в многоэтажном здании на улице Айвазовского в Махачкале. В результате происшествия в доме оказались заблокированы дети. Об этом сообщает telegram-канал 112.

«В Махачкале взорвался газ в многоэтажке», — сообщает канал. Там добавили, что ведется эвакуация жителей дома, по сообщениям свидетелей, дети оказались заблокированными в здании. Информация о пострадавших уточняется.

URA.RU направило запрос в МЧС по Республике Дагестан для уточнения информации. Комментариев на момент публикации не поступило.

Пожарные эвакуировали подъезд дома в Махачкале после взрыва, в котором возникла угроза обрушения. Пожарные не могут выбить дверь в заблокированной квартире. Пожарные ожидают прибытия спасателей. Двое детей уже были извлечены из-под завалов.

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Произошел взрыв газа в многоэтажном здании на улице Айвазовского в Махачкале. В результате происшествия в доме оказались заблокированы дети. Об этом сообщает telegram-канал 112. «В Махачкале взорвался газ в многоэтажке», — сообщает канал. Там добавили, что ведется эвакуация жителей дома, по сообщениям свидетелей, дети оказались заблокированными в здании. Информация о пострадавших уточняется. URA.RU направило запрос в МЧС по Республике Дагестан для уточнения информации. Комментариев на момент публикации не поступило. Пожарные эвакуировали подъезд дома в Махачкале после взрыва, в котором возникла угроза обрушения. Пожарные не могут выбить дверь в заблокированной квартире. Пожарные ожидают прибытия спасателей. Двое детей уже были извлечены из-под завалов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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