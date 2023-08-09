112: в многоэтажке Махачкалы заблокированы дети после взрыва газа

Произошел взрыв газа в многоэтажном здании на улице Айвазовского в Махачкале. В результате происшествия в доме оказались заблокированы дети. Об этом сообщает telegram-канал 112.
«В Махачкале взорвался газ в многоэтажке», — сообщает канал. Там добавили, что ведется эвакуация жителей дома, по сообщениям свидетелей, дети оказались заблокированными в здании. Информация о пострадавших уточняется.
URA.RU направило запрос в МЧС по Республике Дагестан для уточнения информации. Комментариев на момент публикации не поступило.
Пожарные эвакуировали подъезд дома в Махачкале после взрыва, в котором возникла угроза обрушения. Пожарные не могут выбить дверь в заблокированной квартире. Пожарные ожидают прибытия спасателей. Двое детей уже были извлечены из-под завалов.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.