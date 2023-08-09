112: в многоэтажке Махачкалы заблокированы дети после взрыва газа 09 августа 2023 в 12:48 Размер текста - 17 + В жилом доме Махачкалы произошел взрыв газа (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Произошел взрыв газа в многоэтажном здании на улице Айвазовского в Махачкале. В результате происшествия в доме оказались заблокированы дети. Об этом сообщает telegram-канал 112. «В Махачкале взорвался газ в многоэтажке», — сообщает канал. Там добавили, что ведется эвакуация жителей дома, по сообщениям свидетелей, дети оказались заблокированными в здании. Информация о пострадавших уточняется. URA.RU направило запрос в МЧС по Республике Дагестан для уточнения информации. Комментариев на момент публикации не поступило. Пожарные эвакуировали подъезд дома в Махачкале после взрыва, в котором возникла угроза обрушения. Пожарные не могут выбить дверь в заблокированной квартире. Пожарные ожидают прибытия спасателей. Двое детей уже были извлечены из-под завалов. Произошел взрыв газа в многоэтажном здании на улице Айвазовского в Махачкале. В результате происшествия в доме оказались заблокированы дети. Об этом сообщает telegram-канал 112. «В Махачкале взорвался газ в многоэтажке», — сообщает канал. Там добавили, что ведется эвакуация жителей дома, по сообщениям свидетелей, дети оказались заблокированными в здании. Информация о пострадавших уточняется. URA.RU направило запрос в МЧС по Республике Дагестан для уточнения информации. Комментариев на момент публикации не поступило. Пожарные эвакуировали подъезд дома в Махачкале после взрыва, в котором возникла угроза обрушения. Пожарные не могут выбить дверь в заблокированной квартире. Пожарные ожидают прибытия спасателей. Двое детей уже были извлечены из-под завалов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям