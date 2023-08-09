Mash: при взрыве на заводе в Сергиевом Посаде пострадали 15 человек

Губернатор московской области Андрей Воробьев выехал на место происшествия
Из-за взрыва на заводе в Сергиевом Посаде пострадали 15 человек. Об этом сообщили в соцсетях.
«Минимум 15 человек пострадали в результате взрыва на заводе в Сергиевом Посаде», — пишет telegram-канал Mash. Там отмечают, что люди находятся в состоянии средней степени тяжести. Губернатор московской области Андрей Воробьев в своем telegram-канале сообщил, что выехал на место происшествия.
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