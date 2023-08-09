Mash: при взрыве на заводе в Сергиевом Посаде пострадали 15 человек

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ТЦ "Персей" после ликвидации пожара в здании торгового центра. Москва, пожарная машина, огонь, пожарные расчеты, кислородный баллон
Губернатор московской области Андрей Воробьев выехал на место происшествия Фото:

Из-за взрыва на заводе в Сергиевом Посаде пострадали 15 человек. Об этом сообщили в соцсетях.

«Минимум 15 человек пострадали в результате взрыва на заводе в Сергиевом Посаде», — пишет telegram-канал Mash. Там отмечают, что люди находятся в состоянии средней степени тяжести. Губернатор московской области Андрей Воробьев в своем telegram-канале сообщил, что выехал на место происшествия.

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Из-за взрыва на заводе в Сергиевом Посаде пострадали 15 человек. Об этом сообщили в соцсетях. «Минимум 15 человек пострадали в результате взрыва на заводе в Сергиевом Посаде», — пишет telegram-канал Mash. Там отмечают, что люди находятся в состоянии средней степени тяжести. Губернатор московской области Андрей Воробьев в своем telegram-канале сообщил, что выехал на место происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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