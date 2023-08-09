Сообщения о взрыве на Загорском оптико-механическом заводе появились днем 9 августа
На заводе в Сергиевом Посаде, где прогремел взрыв объявлена тотальная эвакуация. Об этом сообщает администрация Сергиево-Посадского городского округа в своем telegram-канале.
«На месте работают представители силовых структур и глава округа Дмитрий Акулов. Людей эвакуируют из всех зданий и цехов, в том числе арендованных», — пишут представители администрации.
По данным мэрии, во многих здания вылетели стекла. Сообщения о взрыве на Загорском оптико-механическом заводе появились днем 9 августа.
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