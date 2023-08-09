На заводе в Сергиевом Посаде, где прогремел взрыв, объявлена тотальная эвакуация 09 августа 2023 в 13:10 Размер текста - 17 + Сообщения о взрыве на Загорском оптико-механическом заводе появились днем 9 августа Фото: соцсети На заводе в Сергиевом Посаде, где прогремел взрыв объявлена тотальная эвакуация. Об этом сообщает администрация Сергиево-Посадского городского округа в своем telegram-канале. «На месте работают представители силовых структур и глава округа Дмитрий Акулов. Людей эвакуируют из всех зданий и цехов, в том числе арендованных», — пишут представители администрации. По данным мэрии, во многих здания вылетели стекла. Сообщения о взрыве на Загорском оптико-механическом заводе появились днем 9 августа. На заводе в Сергиевом Посаде, где прогремел взрыв объявлена тотальная эвакуация. Об этом сообщает администрация Сергиево-Посадского городского округа в своем telegram-канале. «На месте работают представители силовых структур и глава округа Дмитрий Акулов. Людей эвакуируют из всех зданий и цехов, в том числе арендованных», — пишут представители администрации. По данным мэрии, во многих здания вылетели стекла. Сообщения о взрыве на Загорском оптико-механическом заводе появились днем 9 августа. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям