На заводе в Сергиевом Посаде, где прогремел взрыв, объявлена тотальная эвакуация

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Сообщения о взрыве на Загорском оптико-механическом заводе появились днем 9 августа
Сообщения о взрыве на Загорском оптико-механическом заводе появились днем 9 августа Фото:

На заводе в Сергиевом Посаде, где прогремел взрыв объявлена тотальная эвакуация. Об этом сообщает администрация Сергиево-Посадского городского округа в своем telegram-канале.

«На месте работают представители силовых структур и глава округа Дмитрий Акулов. Людей эвакуируют из всех зданий и цехов, в том числе арендованных», — пишут представители администрации.

По данным мэрии, во многих здания вылетели стекла. Сообщения о взрыве на Загорском оптико-механическом заводе появились днем 9 августа.

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На заводе в Сергиевом Посаде, где прогремел взрыв объявлена тотальная эвакуация. Об этом сообщает администрация Сергиево-Посадского городского округа в своем telegram-канале. «На месте работают представители силовых структур и глава округа Дмитрий Акулов. Людей эвакуируют из всех зданий и цехов, в том числе арендованных», — пишут представители администрации. По данным мэрии, во многих здания вылетели стекла. Сообщения о взрыве на Загорском оптико-механическом заводе появились днем 9 августа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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