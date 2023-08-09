В Ставрополье горит воинская часть. Видео

09 августа 2023 в 20:20 Размер текста - 17 +

Возгорание в Ставрополье достигло 300 квадратных метров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Георгиевском городском округе Ставропольского края горит склад на территории воинской части. Об этом сообщил глава городского округа Андрей Зайцев. Он отметил, что из-за пожара началось сильное задымление. «На территории воинской части в Георгиевске наблюдалось сильное задымление», — написал Зайцев в своем telegram-канале. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров.

В Георгиевском городском округе Ставропольского края горит склад на территории воинской части. Об этом сообщил глава городского округа Андрей Зайцев. Он отметил, что из-за пожара началось сильное задымление. «На территории воинской части в Георгиевске наблюдалось сильное задымление», — написал Зайцев в своем telegram-канале. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров.