В Ставрополье горит воинская часть. Видео

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Пожар в спортивной детской школе. Курган, пожар, задымление, дым, пожарные
Возгорание в Ставрополье достигло 300 квадратных метров Фото:

В Георгиевском городском округе Ставропольского края горит склад на территории воинской части. Об этом сообщил глава городского округа Андрей Зайцев. Он отметил, что из-за пожара началось сильное задымление.

«На территории воинской части в Георгиевске наблюдалось сильное задымление», — написал Зайцев в своем telegram-канале. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров.

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В Георгиевском городском округе Ставропольского края горит склад на территории воинской части. Об этом сообщил глава городского округа Андрей Зайцев. Он отметил, что из-за пожара началось сильное задымление. «На территории воинской части в Георгиевске наблюдалось сильное задымление», — написал Зайцев в своем telegram-канале. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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