Возгорание в Ставрополье достигло 300 квадратных метров
В Георгиевском городском округе Ставропольского края горит склад на территории воинской части. Об этом сообщил глава городского округа Андрей Зайцев. Он отметил, что из-за пожара началось сильное задымление.
«На территории воинской части в Георгиевске наблюдалось сильное задымление», — написал Зайцев в своем telegram-канале. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.