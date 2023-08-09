Экс-разведчик США признал поражение ВСУ в контрнаступлении

Экс-разведчик США Риттер: армия РФ перехватила инициативу на передовой

09 августа 2023 в 23:53 Размер текста - 17 +

ВСУ потратили целое лето, чтобы пройти хотя бы 100 метров Фото: Официальный сайт президента Украины Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) провалилось и изменить исход уже нельзя. Российские военные на передовой перехватили инициативу после разгрома украинских войск. Об этом заявил бывший разведчик США Скотт Риттер в интервью Judging Freedom. «Контрнаступление ВСУ провалилось. Уже ничего нельзя сделать, чтобы изменить этот исход. Москва постепенно начинает переходить в наступление на разных направлениях», — подчеркнул Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom . По словам военного, российские солдаты на передовой перехватили инициативу после разгрома украинских войск. ВСУ пытаются продвинуться, но до сих пор не дошли даже до первой линии обороны, которую держит Россия. Украинские военные потратили целое лето, чтобы пройти хотя бы сто, три метров. Российские военных же за неделю преодолели 11 километров в сторону Харькова. Ранее военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что эффективность украинских войск заметно снизилась с начала контрнаступления, поскольку многие подразделения ВСУ не готовы к бою. Однако украинские командиры продолжают давать неисполнимые задачи, которые приводят к потерям.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) провалилось и изменить исход уже нельзя. Российские военные на передовой перехватили инициативу после разгрома украинских войск. Об этом заявил бывший разведчик США Скотт Риттер в интервью Judging Freedom. «Контрнаступление ВСУ провалилось. Уже ничего нельзя сделать, чтобы изменить этот исход. Москва постепенно начинает переходить в наступление на разных направлениях», — подчеркнул Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom. По словам военного, российские солдаты на передовой перехватили инициативу после разгрома украинских войск. ВСУ пытаются продвинуться, но до сих пор не дошли даже до первой линии обороны, которую держит Россия. Украинские военные потратили целое лето, чтобы пройти хотя бы сто, три метров. Российские военных же за неделю преодолели 11 километров в сторону Харькова. Ранее военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что эффективность украинских войск заметно снизилась с начала контрнаступления, поскольку многие подразделения ВСУ не готовы к бою. Однако украинские командиры продолжают давать неисполнимые задачи, которые приводят к потерям.