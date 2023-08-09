Марочко: украинские войска теряют до 80% военных в Донбассе

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Вооруженные силы Украины. stock, каска, шеврон, ВСУ, stock
Командование ВСУ пытается восполнить потери военными, которые еще не прошли должную подготовку Фото:
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) теряют до 80% военнослужащих и техники во время неудачных атак в Донбассе. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Штурмовые отряды в большей степени участвуют в так называемых „мясных штурмах“ [в Донбассе], где потери порой доходят до 80% в личном составе и технике», — сообщил Марочко в своем telegram-канале. По его словам, командование ВСУ пытается восполнить потери военными, которые еще не прошли должную подготовку.

Марочко добавил, что эффективность украинских войск заметно снизилась с начала контрнаступления, поскольку многие подразделения ВСУ не готовы к бою. Однако украинские командиры продолжают давать неисполнимые задачи, которые приводят к потерям.

Ранее ВС России пресекли попытку ВСУ переправиться через реку Мокрые Ялы в ДНР. Также была отражена атака ВСУ в направлении Никольского, передает RT.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) теряют до 80% военнослужащих и техники во время неудачных атак в Донбассе. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. «Штурмовые отряды в большей степени участвуют в так называемых „мясных штурмах“ [в Донбассе], где потери порой доходят до 80% в личном составе и технике», — сообщил Марочко в своем telegram-канале. По его словам, командование ВСУ пытается восполнить потери военными, которые еще не прошли должную подготовку. Марочко добавил, что эффективность украинских войск заметно снизилась с начала контрнаступления, поскольку многие подразделения ВСУ не готовы к бою. Однако украинские командиры продолжают давать неисполнимые задачи, которые приводят к потерям. Ранее ВС России пресекли попытку ВСУ переправиться через реку Мокрые Ялы в ДНР. Также была отражена атака ВСУ в направлении Никольского, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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