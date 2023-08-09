Марочко: украинские войска теряют до 80% военных в Донбассе

09 августа 2023 в 09:58 Размер текста - 17 +

Командование ВСУ пытается восполнить потери военными, которые еще не прошли должную подготовку Фото: Официальный портал Киева новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) теряют до 80% военнослужащих и техники во время неудачных атак в Донбассе. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. «Штурмовые отряды в большей степени участвуют в так называемых „мясных штурмах“ [в Донбассе], где потери порой доходят до 80% в личном составе и технике», — сообщил Марочко в своем telegram-канале . По его словам, командование ВСУ пытается восполнить потери военными, которые еще не прошли должную подготовку. Марочко добавил, что эффективность украинских войск заметно снизилась с начала контрнаступления, поскольку многие подразделения ВСУ не готовы к бою. Однако украинские командиры продолжают давать неисполнимые задачи, которые приводят к потерям. Ранее ВС России пресекли попытку ВСУ переправиться через реку Мокрые Ялы в ДНР. Также была отражена атака ВСУ в направлении Никольского, передает RT.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) теряют до 80% военнослужащих и техники во время неудачных атак в Донбассе. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. «Штурмовые отряды в большей степени участвуют в так называемых „мясных штурмах“ [в Донбассе], где потери порой доходят до 80% в личном составе и технике», — сообщил Марочко в своем telegram-канале. По его словам, командование ВСУ пытается восполнить потери военными, которые еще не прошли должную подготовку. Марочко добавил, что эффективность украинских войск заметно снизилась с начала контрнаступления, поскольку многие подразделения ВСУ не готовы к бою. Однако украинские командиры продолжают давать неисполнимые задачи, которые приводят к потерям. Ранее ВС России пресекли попытку ВСУ переправиться через реку Мокрые Ялы в ДНР. Также была отражена атака ВСУ в направлении Никольского, передает RT.