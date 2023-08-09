09 августа 2023

В МИД РФ выдвинули условия Киеву для завершения спецоперации

Замглавы МИД Галузин: для мирного урегулирования конфликта Киев должен прекратить боевые действия
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Мирное соглашение возможно после прекращения Киевом боевых действий Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Прекращение Украиной боевых действий и террористических атак является условием для мирного урегулирования конфликта. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

«Со своей стороны, продолжаем придерживаться нашей принципиальной позиции. Всеобъемлющее, устойчивое и справедливое урегулирование возможно только в том случае, если киевский режим прекратит боевые действия и террористические атаки, а его западные спонсоры — накачивание ВСУ вооружениями», — сообщил в интервью ТАСС Галузин.

По мнению высокопоставленного дипломата, для прекращения конфликта Украина должна подтвердить свой внеблоковый, нейтральный статус. «Должны быть признаны новые территориальные реалии, обеспечены демилитаризация и денацификация Украины, права ее русскоязычных граждан и национальных меньшинств в соответствии с требованиями международного права», — отметил Галузин.

Ранее URA.RU сообщало об условиях возвращения России к зерновой сделке, которые озвучили в МИД РФ. Налаживание транспортной логистики, подключение Россельхозбанка к SWIFT и восстановление доступа российских компаний к своим зарубежным активам — это то, что может возобновить черноморскую инициативу, по мнению замглавы МИД России Михаила Галузина.

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Прекращение Украиной боевых действий и террористических атак является условием для мирного урегулирования конфликта. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. «Со своей стороны, продолжаем придерживаться нашей принципиальной позиции. Всеобъемлющее, устойчивое и справедливое урегулирование возможно только в том случае, если киевский режим прекратит боевые действия и террористические атаки, а его западные спонсоры — накачивание ВСУ вооружениями», — сообщил в интервью ТАСС Галузин. По мнению высокопоставленного дипломата, для прекращения конфликта Украина должна подтвердить свой внеблоковый, нейтральный статус. «Должны быть признаны новые территориальные реалии, обеспечены демилитаризация и денацификация Украины, права ее русскоязычных граждан и национальных меньшинств в соответствии с требованиями международного права», — отметил Галузин. Ранее URA.RU сообщало об условиях возвращения России к зерновой сделке, которые озвучили в МИД РФ. Налаживание транспортной логистики, подключение Россельхозбанка к SWIFT и восстановление доступа российских компаний к своим зарубежным активам — это то, что может возобновить черноморскую инициативу, по мнению замглавы МИД России Михаила Галузина.
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