В МИД РФ выдвинули условия Киеву для завершения спецоперации

Замглавы МИД Галузин: для мирного урегулирования конфликта Киев должен прекратить боевые действия

10 августа 2023 в 04:04 Размер текста - 17 +

Мирное соглашение возможно после прекращения Киевом боевых действий Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Прекращение Украиной боевых действий и террористических атак является условием для мирного урегулирования конфликта. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. «Со своей стороны, продолжаем придерживаться нашей принципиальной позиции. Всеобъемлющее, устойчивое и справедливое урегулирование возможно только в том случае, если киевский режим прекратит боевые действия и террористические атаки, а его западные спонсоры — накачивание ВСУ вооружениями», — сообщил в интервью ТАСС Галузин. По мнению высокопоставленного дипломата, для прекращения конфликта Украина должна подтвердить свой внеблоковый, нейтральный статус. «Должны быть признаны новые территориальные реалии, обеспечены демилитаризация и денацификация Украины, права ее русскоязычных граждан и национальных меньшинств в соответствии с требованиями международного права», — отметил Галузин. Ранее URA.RU сообщало об условиях возвращения России к зерновой сделке, которые озвучили в МИД РФ. Налаживание транспортной логистики, подключение Россельхозбанка к SWIFT и восстановление доступа российских компаний к своим зарубежным активам — это то, что может возобновить черноморскую инициативу, по мнению замглавы МИД России Михаила Галузина.

Прекращение Украиной боевых действий и террористических атак является условием для мирного урегулирования конфликта. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. «Со своей стороны, продолжаем придерживаться нашей принципиальной позиции. Всеобъемлющее, устойчивое и справедливое урегулирование возможно только в том случае, если киевский режим прекратит боевые действия и террористические атаки, а его западные спонсоры — накачивание ВСУ вооружениями», — сообщил в интервью ТАСС Галузин. По мнению высокопоставленного дипломата, для прекращения конфликта Украина должна подтвердить свой внеблоковый, нейтральный статус. «Должны быть признаны новые территориальные реалии, обеспечены демилитаризация и денацификация Украины, права ее русскоязычных граждан и национальных меньшинств в соответствии с требованиями международного права», — отметил Галузин. Ранее URA.RU сообщало об условиях возвращения России к зерновой сделке, которые озвучили в МИД РФ. Налаживание транспортной логистики, подключение Россельхозбанка к SWIFT и восстановление доступа российских компаний к своим зарубежным активам — это то, что может возобновить черноморскую инициативу, по мнению замглавы МИД России Михаила Галузина.