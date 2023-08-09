МИД озвучило условия для возобновления зерновой сделки

МИД: возобновление зерновой сделки возможно при выполнении поставленных Россией условий

10 августа 2023 в 02:49 Размер текста - 17 +

Зерновая сделка прекращена Россией 17 июля Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Возвращение к зерновой сделке будет возможно только при выполнении системных условий, поставленных Российской Федерацией, а также в соответствии с обозначенными гуманитарными целями. Об этом заявил замглавы МИД России Михаил Галузин. «Наша позиция остается прежней — сначала решение системных задач: переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок запчастей, налаживание транспортной логистики и страхования, восстановление доступа российских компаний к своим зарубежным активам. После этого — рассмотрение возможности возобновления черноморской инициативы и только в соответствии с заявленными гуманитарными целями», — рассказал в интервью ТАСС Галузин. Дипломат подчеркнул, что причиной отмены зерновой сделки российской стороной стало использование Украиной гуманитарного коридора в военных целях и диверсии против военных и гражданских судов РФ. «Такие действия противоречат духу и букве договоренности, которая, как известно, достигалась для обеспечения безопасности судоходства в Черном море», — отметил Галузин. Кремль объявил о выходе из зерновой сделки 17 июля. Россия полностью закрыла морской гуманитарный коридор в северо-западной акватории Черного моря. Президент РФ Владимир Путин отметил, что благодаря прекращению зерновой инициативы и росту цен на мировом рынке, Россия получит больше, а частью доходов поделится с беднейшими странами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Возвращение к зерновой сделке будет возможно только при выполнении системных условий, поставленных Российской Федерацией, а также в соответствии с обозначенными гуманитарными целями. Об этом заявил замглавы МИД России Михаил Галузин. «Наша позиция остается прежней — сначала решение системных задач: переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок запчастей, налаживание транспортной логистики и страхования, восстановление доступа российских компаний к своим зарубежным активам. После этого — рассмотрение возможности возобновления черноморской инициативы и только в соответствии с заявленными гуманитарными целями», — рассказал в интервью ТАСС Галузин. Дипломат подчеркнул, что причиной отмены зерновой сделки российской стороной стало использование Украиной гуманитарного коридора в военных целях и диверсии против военных и гражданских судов РФ. «Такие действия противоречат духу и букве договоренности, которая, как известно, достигалась для обеспечения безопасности судоходства в Черном море», — отметил Галузин. Кремль объявил о выходе из зерновой сделки 17 июля. Россия полностью закрыла морской гуманитарный коридор в северо-западной акватории Черного моря. Президент РФ Владимир Путин отметил, что благодаря прекращению зерновой инициативы и росту цен на мировом рынке, Россия получит больше, а частью доходов поделится с беднейшими странами.