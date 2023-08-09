Дождливая и ветреная погода вернется в Челябинск через четыре дня. Скрин

10 августа 2023 в 06:45 Размер текста - 17 +

Плохая погода снова вернется в Челябинск Фото: Сергей Русанов © URA.RU Дождливая и ветреная погода вернется в Челябинск в ближайший понедельник, 14 августа. Долгосрочный прогноз опубликован на сайте «Гисметео». «В Челябинск дождливая погода вернется 14 августа. При этом будет дуть сильный ветер со скоростью 9 метров в секунду. Днем потеплеет до 21 градуса, ночью — до 11 градусов», — сообщается на сайте «Гисметео». 15—16 августа также прогнозируется небольшой дождь, ветер стихнет до 6-7 метров в секунду, температура воздуха днем не поднимется выше 19-23 градусов. Дождливая погода стоит в Челябинске и области с начала августа. Так, 2 августа в Челябинске и пригороде выпало больше месячной нормы осадков. В Копейске и Старокамышинске вода на улицах поднималась настолько, что местами скрывала дорожные знаки. 7 августа в Копейске после ливня затопило территорию около торгового центра «Слава». Местный житель на надувном матрасе устроил заплыв по городской улице. В ночь с 8 на 9 августа в Челябинске выпала четверть месячной нормы осадков. С улиц города было откачено 1,3 тысячи кубометров воды. 9 августа проливные дожди затопили дворы Южноуральска, дороги Копейска, а также территорию около торгового комплекса «Алмаз» в Челябинске. Дожди снова вернутся в Челябинск Скрин с сайта «Гисметео»

Дождливая и ветреная погода вернется в Челябинск в ближайший понедельник, 14 августа. Долгосрочный прогноз опубликован на сайте «Гисметео». «В Челябинск дождливая погода вернется 14 августа. При этом будет дуть сильный ветер со скоростью 9 метров в секунду. Днем потеплеет до 21 градуса, ночью — до 11 градусов», — сообщается на сайте «Гисметео». 15—16 августа также прогнозируется небольшой дождь, ветер стихнет до 6-7 метров в секунду, температура воздуха днем не поднимется выше 19-23 градусов. Дождливая погода стоит в Челябинске и области с начала августа. Так, 2 августа в Челябинске и пригороде выпало больше месячной нормы осадков. В Копейске и Старокамышинске вода на улицах поднималась настолько, что местами скрывала дорожные знаки. 7 августа в Копейске после ливня затопило территорию около торгового центра «Слава». Местный житель на надувном матрасе устроил заплыв по городской улице. В ночь с 8 на 9 августа в Челябинске выпала четверть месячной нормы осадков. С улиц города было откачено 1,3 тысячи кубометров воды. 9 августа проливные дожди затопили дворы Южноуральска, дороги Копейска, а также территорию около торгового комплекса «Алмаз» в Челябинске.