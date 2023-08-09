09 августа 2023

Дождливая и ветреная погода вернется в Челябинск через четыре дня. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города Тобольск. Пермь, гроза, шторм, тучи, дожди
Плохая погода снова вернется в Челябинск Фото:

Дождливая и ветреная погода вернется в Челябинск в ближайший понедельник, 14 августа. Долгосрочный прогноз опубликован на сайте «Гисметео».

«В Челябинск дождливая погода вернется 14 августа. При этом будет дуть сильный ветер со скоростью 9 метров в секунду. Днем потеплеет до 21 градуса, ночью — до 11 градусов», — сообщается на сайте «Гисметео». 15—16 августа также прогнозируется небольшой дождь, ветер стихнет до 6-7 метров в секунду, температура воздуха днем не поднимется выше 19-23 градусов.

Дождливая погода стоит в Челябинске и области с начала августа. Так, 2 августа в Челябинске и пригороде выпало больше месячной нормы осадков. В Копейске и Старокамышинске вода на улицах поднималась настолько, что местами скрывала дорожные знаки. 7 августа в Копейске после ливня затопило территорию около торгового центра «Слава». Местный житель на надувном матрасе устроил заплыв по городской улице. В ночь с 8 на 9 августа в Челябинске выпала четверть месячной нормы осадков. С улиц города было откачено 1,3 тысячи кубометров воды. 9 августа проливные дожди затопили дворы Южноуральска, дороги Копейска, а также территорию около торгового комплекса «Алмаз» в Челябинске.

Дожди снова вернутся в Челябинск
Дожди снова вернутся в Челябинск

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Дождливая и ветреная погода вернется в Челябинск в ближайший понедельник, 14 августа. Долгосрочный прогноз опубликован на сайте «Гисметео». «В Челябинск дождливая погода вернется 14 августа. При этом будет дуть сильный ветер со скоростью 9 метров в секунду. Днем потеплеет до 21 градуса, ночью — до 11 градусов», — сообщается на сайте «Гисметео». 15—16 августа также прогнозируется небольшой дождь, ветер стихнет до 6-7 метров в секунду, температура воздуха днем не поднимется выше 19-23 градусов. Дождливая погода стоит в Челябинске и области с начала августа. Так, 2 августа в Челябинске и пригороде выпало больше месячной нормы осадков. В Копейске и Старокамышинске вода на улицах поднималась настолько, что местами скрывала дорожные знаки. 7 августа в Копейске после ливня затопило территорию около торгового центра «Слава». Местный житель на надувном матрасе устроил заплыв по городской улице. В ночь с 8 на 9 августа в Челябинске выпала четверть месячной нормы осадков. С улиц города было откачено 1,3 тысячи кубометров воды. 9 августа проливные дожди затопили дворы Южноуральска, дороги Копейска, а также территорию около торгового комплекса «Алмаз» в Челябинске.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...