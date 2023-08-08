08 августа 2023

В Челябинске за ночь выпала четверть месячной нормы осадков

© Служба новостей «URA.RU»
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Подтопленная улица Шефская. Екатеринбург, затопленная улица, потоп, подтопление, улица шефская
За ночь городские службы откачали 1 300 кубометров воды Фото:

В Челябинске за ночь, с 8 на 9 августа, из-за ливня выпала четверть месячной нормы осадков. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

«Минувшей ночью, во время грозы и ливня, выпала примерно четверть месячной нормы. По предварительным данным, объем составил 19 мм осадков», — уточнили URA.RU в мэрии.

За ночь в Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) поступило десять обращений о подтоплении частных домов и семь о протечках кровли в многоквартирных. В МБУ «ЭВИС» получили 61 звонок о подтоплении. В общей сложности ЕДДС и «ЭВИС» откачано 1,3 тысячи кубометров воды.

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В Челябинске за ночь, с 8 на 9 августа, из-за ливня выпала четверть месячной нормы осадков. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «Минувшей ночью, во время грозы и ливня, выпала примерно четверть месячной нормы. По предварительным данным, объем составил 19 мм осадков», — уточнили URA.RU в мэрии. За ночь в Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) поступило десять обращений о подтоплении частных домов и семь о протечках кровли в многоквартирных. В МБУ «ЭВИС» получили 61 звонок о подтоплении. В общей сложности ЕДДС и «ЭВИС» откачано 1,3 тысячи кубометров воды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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