В Челябинске за ночь выпала четверть месячной нормы осадков

09 августа 2023 в 09:50 Размер текста - 17 +

За ночь городские службы откачали 1 300 кубометров воды Фото: Анна Майорова © URA.RU В Челябинске за ночь, с 8 на 9 августа, из-за ливня выпала четверть месячной нормы осадков. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «Минувшей ночью, во время грозы и ливня, выпала примерно четверть месячной нормы. По предварительным данным, объем составил 19 мм осадков», — уточнили URA.RU в мэрии. За ночь в Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) поступило десять обращений о подтоплении частных домов и семь о протечках кровли в многоквартирных. В МБУ «ЭВИС» получили 61 звонок о подтоплении. В общей сложности ЕДДС и «ЭВИС» откачано 1,3 тысячи кубометров воды.

В Челябинске за ночь, с 8 на 9 августа, из-за ливня выпала четверть месячной нормы осадков. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «Минувшей ночью, во время грозы и ливня, выпала примерно четверть месячной нормы. По предварительным данным, объем составил 19 мм осадков», — уточнили URA.RU в мэрии. За ночь в Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) поступило десять обращений о подтоплении частных домов и семь о протечках кровли в многоквартирных. В МБУ «ЭВИС» получили 61 звонок о подтоплении. В общей сложности ЕДДС и «ЭВИС» откачано 1,3 тысячи кубометров воды.