Ливни затопили улицы Челябинска, Копейска и Южноуральска Фото: Людмила Баннова © URA.RU

В Челябинской области после двух дней проливных дождей дороги Копейска и у торгового комплекса «Алмаз» в областном центре. На затопленные дворы пожаловались и жители Южноуральска. Об этом URA.RU сообщили читатели.

«Затопило дорогу вблизи ТРК „Алмаз“. У въезда на заправку по Копейскому шоссе, перед одноименной с комплексом остановкой, глубина достигает наибольших масштабов», — передает корреспондент URA.RU.

Вблизи торгового комплекса «Слава» в Копейске продолжается подтопление перекрестка. На видео коммунальные службы откачивают воду для устранения ситуации.

«Два дня шли ливни. Часть дворов подтопило, но где-то лужи уже подсохли», — рассказала URA.RU читательница из Южноуральска.

Синоптики предупредили о сильных ливнях, грозах и шквалистом ветре 8 и 9 августа. Последствиями стали также затопление дороги Меридиан и гейзере, забившем в Копейске из-под асфальта вблизи ТК «Слава». Утром мэрия Челябинска заявила, что в областном центре за прошедшую ночь выпала четверть месячных осадков.