Челябинскую область заливают ливни. Фото, видео

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Потоп после ливня. Челябинск, улица, наводнение, потоп
Ливни затопили улицы Челябинска, Копейска и Южноуральска Фото:

В Челябинской области после двух дней проливных дождей дороги Копейска и у торгового комплекса «Алмаз» в областном центре. На затопленные дворы пожаловались и жители Южноуральска. Об этом URA.RU сообщили читатели.

«Затопило дорогу вблизи ТРК „Алмаз“. У въезда на заправку по Копейскому шоссе, перед одноименной с комплексом остановкой, глубина достигает наибольших масштабов», — передает корреспондент URA.RU.

Вблизи торгового комплекса «Слава» в Копейске продолжается подтопление перекрестка. На видео коммунальные службы откачивают воду для устранения ситуации.

«Два дня шли ливни. Часть дворов подтопило, но где-то лужи уже подсохли», — рассказала URA.RU читательница из Южноуральска.

Синоптики предупредили о сильных ливнях, грозах и шквалистом ветре 8 и 9 августа. Последствиями стали также затопление дороги Меридиан и гейзере, забившем в Копейске из-под асфальта вблизи ТК «Слава». Утром мэрия Челябинска заявила, что в областном центре за прошедшую ночь выпала четверть месячных осадков.

Потоп после ливня. Челябинск
В Челябинске у остановки вблизи ТРК «Алмаз» затопило дорогу
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В Челябинской области после двух дней проливных дождей дороги Копейска и у торгового комплекса «Алмаз» в областном центре. На затопленные дворы пожаловались и жители Южноуральска. Об этом URA.RU сообщили читатели. «Затопило дорогу вблизи ТРК „Алмаз“. У въезда на заправку по Копейскому шоссе, перед одноименной с комплексом остановкой, глубина достигает наибольших масштабов», — передает корреспондент URA.RU. Вблизи торгового комплекса «Слава» в Копейске продолжается подтопление перекрестка. На видео коммунальные службы откачивают воду для устранения ситуации. «Два дня шли ливни. Часть дворов подтопило, но где-то лужи уже подсохли», — рассказала URA.RU читательница из Южноуральска. Синоптики предупредили о сильных ливнях, грозах и шквалистом ветре 8 и 9 августа. Последствиями стали также затопление дороги Меридиан и гейзере, забившем в Копейске из-под асфальта вблизи ТК «Слава». Утром мэрия Челябинска заявила, что в областном центре за прошедшую ночь выпала четверть месячных осадков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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