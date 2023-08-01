В Челябинске за ночь выпала месячная норма осадков

02 августа 2023 в 11:07 Размер текста - 17 +

Аварийные службы работали до полного ухода воды Фото: Альбина Золотухина © URA.RU Больше месячной нормы осадков выпало в Челябинске во время ливня в ночь на 2 августа. Об этом сообщили URA.RU в региональном министерстве дорожного хозяйства. «Сильный ливень в Челябинске продолжался в течение четырех часов. Предварительно, за это время выпало 86 мм осадков, что превышает месячную норму. Дорожными службами, велась превентивная работа по проверке ливневых сетей, на особом контроле находились традиционные места подтоплений. Однако оказались подтоплены другие участки в разных районах: 13 на улично-дорожной сети и 20 на придомовых территориях», — пояснили в пресс-службе ведомства. Там также добавили, что на все очаги незамедлительно выезжали аварийные службы. Проводилась откачка воды, открытие решеток для оперативного оттока, а также, по необходимости, очистка ливневки. В итоге везде вода ушла в нормативные сроки, максимум в течение одного часа. Больше всех от дождя пострадали жители расположенных близ областного центра Старокамышинска и Копейска. Вода на улицах поднялась настолько, что местами скрывала дорожные ограждения.

Больше месячной нормы осадков выпало в Челябинске во время ливня в ночь на 2 августа. Об этом сообщили URA.RU в региональном министерстве дорожного хозяйства. «Сильный ливень в Челябинске продолжался в течение четырех часов. Предварительно, за это время выпало 86 мм осадков, что превышает месячную норму. Дорожными службами, велась превентивная работа по проверке ливневых сетей, на особом контроле находились традиционные места подтоплений. Однако оказались подтоплены другие участки в разных районах: 13 на улично-дорожной сети и 20 на придомовых территориях», — пояснили в пресс-службе ведомства. Там также добавили, что на все очаги незамедлительно выезжали аварийные службы. Проводилась откачка воды, открытие решеток для оперативного оттока, а также, по необходимости, очистка ливневки. В итоге везде вода ушла в нормативные сроки, максимум в течение одного часа. Больше всех от дождя пострадали жители расположенных близ областного центра Старокамышинска и Копейска. Вода на улицах поднялась настолько, что местами скрывала дорожные ограждения.