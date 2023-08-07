Житель Копейска после ливня проплыл по центру города на надувном матрасе. Видео

07 августа 2023 в 22:48 Размер текста - 17 +

Около ТЦ «Слава» в Копейске после дождя всегда образуется море Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Копейске Челябинской области 7 августа после ливня затопило территорию около торгового центра «Слава» в центре города. Местный житель на надувном матрасе устроил заплыв по городской улице, сообщают очевидцы в соцсети. «Стабильно работают летом в Копейске термы! Хоть далеко ехать не надо, рядом есть все!» — написал житель города в паблике «Подслушано Копейск» в социальной сети «ВКонтакте». К посту он приложил видео, на котором запечатлено, как местный житель плавает на матрасе около ТРК «Слава», расположенном в самом центре. Читательница URA.RU подтвердила, что на видео снят самый центр Копейска. «Здесь после дождя всегда образуется море и тонут машины», — добавила Людмила. Ранее в Копейске, городе-спутнике Челябинска, 7 августа прошел дождь с градом. 2 сентября в Челябинске и пригороде выпало больше месячной нормы осадков. Тогда больше всех от дождя также пострадали жители Копейска и соседнего Старокамышинска. Вода на улицах поднималась настолько, что местами скрывала дорожные знаки.

В Копейске Челябинской области 7 августа после ливня затопило территорию около торгового центра «Слава» в центре города. Местный житель на надувном матрасе устроил заплыв по городской улице, сообщают очевидцы в соцсети. «Стабильно работают летом в Копейске термы! Хоть далеко ехать не надо, рядом есть все!» — написал житель города в паблике «Подслушано Копейск» в социальной сети «ВКонтакте». К посту он приложил видео, на котором запечатлено, как местный житель плавает на матрасе около ТРК «Слава», расположенном в самом центре. Читательница URA.RU подтвердила, что на видео снят самый центр Копейска. «Здесь после дождя всегда образуется море и тонут машины», — добавила Людмила. Ранее в Копейске, городе-спутнике Челябинска, 7 августа прошел дождь с градом. 2 сентября в Челябинске и пригороде выпало больше месячной нормы осадков. Тогда больше всех от дождя также пострадали жители Копейска и соседнего Старокамышинска. Вода на улицах поднималась настолько, что местами скрывала дорожные знаки.