Балицкий озвучил результаты контрнаступления ВСУ за два месяца

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе своего контрнаступления за два месяца на запорожском фронте не дошли даже до первой линии обороны. Об этом заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
«Противник в результате своего контрнаступления не дошел даже до первой линии (обороны — ред. URA.RU). Они взяли несколько „опорников“ (опорных пунктов — ред. URA.RU), которые были выносные. Но это не линия обороны, это часть линии обороны, из которой состоит первая линия», — объяснил Балицкий, передает РИА Новости.
Украина проводит свое контрнаступление на протяжении двух месяцев. На Западе все чаще заходит разговор о российском превосходстве. Экс-разведчик США Скотт Риттер считает, что контрнаступление ВСУ провалилось и изменить исход уже нельзя.
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