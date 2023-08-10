Балицкий озвучил результаты контрнаступления ВСУ за два месяца

10 августа 2023 в 06:23 Размер текста - 17 +

Балицкий считает, что ВСУ не выйдет к Азовскому морю Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе своего контрнаступления за два месяца на запорожском фронте не дошли даже до первой линии обороны. Об этом заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. «Противник в результате своего контрнаступления не дошел даже до первой линии (обороны — ред. URA.RU). Они взяли несколько „опорников“ (опорных пунктов — ред. URA.RU), которые были выносные. Но это не линия обороны, это часть линии обороны, из которой состоит первая линия», — объяснил Балицкий, передает РИА Новости. Украина проводит свое контрнаступление на протяжении двух месяцев. На Западе все чаще заходит разговор о российском превосходстве. Экс-разведчик США Скотт Риттер считает, что контрнаступление ВСУ провалилось и изменить исход уже нельзя.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе своего контрнаступления за два месяца на запорожском фронте не дошли даже до первой линии обороны. Об этом заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. «Противник в результате своего контрнаступления не дошел даже до первой линии (обороны — ред. URA.RU). Они взяли несколько „опорников“ (опорных пунктов — ред. URA.RU), которые были выносные. Но это не линия обороны, это часть линии обороны, из которой состоит первая линия», — объяснил Балицкий, передает РИА Новости. Украина проводит свое контрнаступление на протяжении двух месяцев. На Западе все чаще заходит разговор о российском превосходстве. Экс-разведчик США Скотт Риттер считает, что контрнаступление ВСУ провалилось и изменить исход уже нельзя.