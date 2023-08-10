Житель Самарской области задержан за передачу Украине данных об эшелонах с российской военной техникой. Возбуждено уголовное дело о государственной измене.
«ФСБ пресечена противоправная деятельность гражданина России, жителя Самарской области, причастного к государственной измене», — сообщает Центр общественных связей ФСБ России. По данным силовиков, злоумышленник вел переписку в мессенджере с представителем спецслужбы Украины, отправлял ему снимки воинских эшелонов на территории Самарской области и комментарии о количестве военной техники.
Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена). Задержанному грозит от 12 до 20 лет колонии либо пожизненное лишение свободы.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.