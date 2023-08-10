Житель Самарской области передавал Украине сведения об эшелонах с военной техникой. Видео

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Задержанному грозит от 12 до 20 лет колонии либо пожизненное лишение свободы Фото:

Житель Самарской области задержан за передачу Украине данных об эшелонах с российской военной техникой. Возбуждено уголовное дело о государственной измене.

«ФСБ пресечена противоправная деятельность гражданина России, жителя Самарской области, причастного к государственной измене», — сообщает Центр общественных связей ФСБ России. По данным силовиков, злоумышленник вел переписку в мессенджере с представителем спецслужбы Украины, отправлял ему снимки воинских эшелонов на территории Самарской области и комментарии о количестве военной техники.

Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена). Задержанному грозит от 12 до 20 лет колонии либо пожизненное лишение свободы.

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Житель Самарской области задержан за передачу Украине данных об эшелонах с российской военной техникой. Возбуждено уголовное дело о государственной измене. «ФСБ пресечена противоправная деятельность гражданина России, жителя Самарской области, причастного к государственной измене», — сообщает Центр общественных связей ФСБ России. По данным силовиков, злоумышленник вел переписку в мессенджере с представителем спецслужбы Украины, отправлял ему снимки воинских эшелонов на территории Самарской области и комментарии о количестве военной техники. Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена). Задержанному грозит от 12 до 20 лет колонии либо пожизненное лишение свободы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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