09 августа 2023

В ЯНАО ребенку грозит детдом из-за безответственного поведения матери

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему детская безопасность. Курган, наказание, насилие, мальчик, домашнее насилие, ребенок, строгий родитель
В Новом Уренгое мать пятилетнего ребенка ограничили в родительских правах Фото:

В Новом Уренгое суд ограничил в родительских правах мать пятилетнего ребенка за безответственное поведение. По уверениям матери, других родственников в газовой столице у ребенка не имеется, сейчас он находится в органах опеки, сообщили в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

«Решение суда об ограничении родительских прав вступило в силу 8 августа. Пока ребенок в органах опеки и решается вопрос о его передаче. Со слов матери ребенка, у нее отсутствуют родственники в Новом Уренгое», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе прокуратуры округа.

Ранее, в официальном telegram-канале ведомства сообщалось, что жительницу Нового Уренгоя суд ограничил в родительских правах и взыскал с нее алименты в пользу пятилетнего ребенка. Установлены случаи, когда мать забывала забрать сына из детского сада, оставляла его под присмотром малознакомых людей. Кроме того, женщина состоит на учете у врача-нарколога в связи с употреблением запрещенных веществ, но уклоняется от прохождения рекомендованного лечения.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Новом Уренгое суд ограничил в родительских правах мать пятилетнего ребенка за безответственное поведение. По уверениям матери, других родственников в газовой столице у ребенка не имеется, сейчас он находится в органах опеки, сообщили в пресс-службе прокуратуры ЯНАО. «Решение суда об ограничении родительских прав вступило в силу 8 августа. Пока ребенок в органах опеки и решается вопрос о его передаче. Со слов матери ребенка, у нее отсутствуют родственники в Новом Уренгое», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе прокуратуры округа. Ранее, в официальном telegram-канале ведомства сообщалось, что жительницу Нового Уренгоя суд ограничил в родительских правах и взыскал с нее алименты в пользу пятилетнего ребенка. Установлены случаи, когда мать забывала забрать сына из детского сада, оставляла его под присмотром малознакомых людей. Кроме того, женщина состоит на учете у врача-нарколога в связи с употреблением запрещенных веществ, но уклоняется от прохождения рекомендованного лечения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...