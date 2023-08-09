В ЯНАО ребенку грозит детдом из-за безответственного поведения матери

10 августа 2023 в 15:58 Размер текста - 17 +

В Новом Уренгое мать пятилетнего ребенка ограничили в родительских правах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Новом Уренгое суд ограничил в родительских правах мать пятилетнего ребенка за безответственное поведение. По уверениям матери, других родственников в газовой столице у ребенка не имеется, сейчас он находится в органах опеки, сообщили в пресс-службе прокуратуры ЯНАО. «Решение суда об ограничении родительских прав вступило в силу 8 августа. Пока ребенок в органах опеки и решается вопрос о его передаче. Со слов матери ребенка, у нее отсутствуют родственники в Новом Уренгое», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе прокуратуры округа. Ранее, в официальном telegram-канале ведомства сообщалось, что жительницу Нового Уренгоя суд ограничил в родительских правах и взыскал с нее алименты в пользу пятилетнего ребенка. Установлены случаи, когда мать забывала забрать сына из детского сада, оставляла его под присмотром малознакомых людей. Кроме того, женщина состоит на учете у врача-нарколога в связи с употреблением запрещенных веществ, но уклоняется от прохождения рекомендованного лечения.

В Новом Уренгое суд ограничил в родительских правах мать пятилетнего ребенка за безответственное поведение. По уверениям матери, других родственников в газовой столице у ребенка не имеется, сейчас он находится в органах опеки, сообщили в пресс-службе прокуратуры ЯНАО. «Решение суда об ограничении родительских прав вступило в силу 8 августа. Пока ребенок в органах опеки и решается вопрос о его передаче. Со слов матери ребенка, у нее отсутствуют родственники в Новом Уренгое», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе прокуратуры округа. Ранее, в официальном telegram-канале ведомства сообщалось, что жительницу Нового Уренгоя суд ограничил в родительских правах и взыскал с нее алименты в пользу пятилетнего ребенка. Установлены случаи, когда мать забывала забрать сына из детского сада, оставляла его под присмотром малознакомых людей. Кроме того, женщина состоит на учете у врача-нарколога в связи с употреблением запрещенных веществ, но уклоняется от прохождения рекомендованного лечения.