Польша призвала своих граждан срочно покинуть Белоруссию

МИД Польши призвал граждан страны, находящихся на территории Белоруссии, немедленно покинуть страну любыми доступными средствами. Информацию выложили после задержания шпиона.
«Отнеситесь к этим предупреждениям как можно серьезнее», — заявил официальный представитель ведомства Павел Вронский, сообщает польское издание RMF24. Решение связано с задержанием в Белоруссии гражданина Польши 1998 года рождения по подозрению в шпионаже. По данным силовиков, он собирал сведения о белорусско-российских учениях «Запад-2025», которые пройдут с 12 по 16 сентября.
Против задержанного возбуждено уголовное дело, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Премьер-министр Польши Дональд Туск уточнил, что задержанный является монахом, который навещал в Белоруссии друга-священника.
Ранее сообщалось, гражданин Польши был задержан в белорусском городе Лепеле по подозрению в шпионаже, у него обнаружены секретные документы, связанные с учениями «Запад-2025». Операция по задержанию прошла в Витебской области 4 сентября 2025 года.
