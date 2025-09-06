Польша призвала своих граждан срочно покинуть Белоруссию

Решение связано с задержанием в Белоруссии гражданина Польши
МИД Польши призвал граждан страны, находящихся на территории Белоруссии, немедленно покинуть страну любыми доступными средствами. Информацию выложили после задержания шпиона.

«Отнеситесь к этим предупреждениям как можно серьезнее», — заявил официальный представитель ведомства Павел Вронский, сообщает польское издание RMF24. Решение связано с задержанием в Белоруссии гражданина Польши 1998 года рождения по подозрению в шпионаже. По данным силовиков, он собирал сведения о белорусско-российских учениях «Запад-2025», которые пройдут с 12 по 16 сентября.

Против задержанного возбуждено уголовное дело, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Премьер-министр Польши Дональд Туск уточнил, что задержанный является монахом, который навещал в Белоруссии друга-священника.

Ранее сообщалось, гражданин Польши был задержан в белорусском городе Лепеле по подозрению в шпионаже, у него обнаружены секретные документы, связанные с учениями «Запад-2025». Операция по задержанию прошла в Витебской области 4 сентября 2025 года.

