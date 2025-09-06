ВС РФ близки к освобождению населенного пункта в ДНР

Кимаковский: ВС РФ практически выбили ВСУ из Полтавки под Константиновкой
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВСУ практически выбиты из Полтавки
ВСУ практически выбиты из Полтавки Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские штурмовые подразделения почти полностью вытеснили украинские войска из села Полтавка, которое находится к юго-западу от Константиновки. Об этом рассказал советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

"Штурмовики группировки "Центр" практически выбили ВСУ из Полтавки, сейчас там остаются лишь точечные очаги сопротивления", — сказал Кимаковский. Его слова приводит ТАСС.

Ранее стало известно, что украинские войска массово отступают в районе Константиновки в ДНР. Причина отступления солдат ВСУ кроется в нехватке личного состава. Военнослужащие ВС Украины пытаются контратаковать утраченные позиции небольшими группами. Однако эти попытки не приносят успеха, поскольку штурмовые и союзные подразделения российской армии регулярно уничтожают украинскую пехоту.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские штурмовые подразделения почти полностью вытеснили украинские войска из села Полтавка, которое находится к юго-западу от Константиновки. Об этом рассказал советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский. "Штурмовики группировки "Центр" практически выбили ВСУ из Полтавки, сейчас там остаются лишь точечные очаги сопротивления", — сказал Кимаковский. Его слова приводит ТАСС. Ранее стало известно, что украинские войска массово отступают в районе Константиновки в ДНР. Причина отступления солдат ВСУ кроется в нехватке личного состава. Военнослужащие ВС Украины пытаются контратаковать утраченные позиции небольшими группами. Однако эти попытки не приносят успеха, поскольку штурмовые и союзные подразделения российской армии регулярно уничтожают украинскую пехоту.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...