Польские фермеры заблокировали КПП на границе с Украиной

Польские фермеры организовали акцию протеста на границе с Украиной
Польские фермеры организовали акцию протеста на границе с Украиной Фото:

На пограничном переходе «Медыка — Шегини» между Польшей и Украиной вновь приостановлено движение грузовых автомобилей из-за протестных действий польских фермеров. Как сообщает украинская государственная пограничная служба, фермеры организовали блокаду в знак несогласия с импортом сельскохозяйственной продукции из Украины.

«Сегодня в 12:50 польские митингующие перекрыли движение перед КПП „Медыка“ (напротив украинских „Шегинь“)», — говорится в telegram-канале ведомства. По данным ГПСУ, ограничения распространяются только на грузовики. Сама блокада может продлиться более шести часов.

По оценкам пограничников, на выезд из Украины в Польшу в очереди стоят 681 грузовик, на въезд — около 100. Протест проходит примерно в километре от польского пункта пропуска. Подобные акции со стороны польских фермеров проходят регулярно с весны 2022 года, когда Евросоюз разрешил Киеву беспошлинный экспорт товаров в страны ЕС. Участники протестов неоднократно заявляли, что приток украинской сельхозпродукции без квот и пошлин наносит ущерб местным производителям.

В течение 2023–2024 годов пошлины на аграрный экспорт с Украины несколько раз вводились и отменялись под давлением протестующих из стран ЕС. С 6 июня 2025 года Евросоюз вновь вернул все квоты и тарифы для украинских товаров, однако протесты польских фермеров продолжаются на фоне опасений за стабильность национального аграрного рынка.

