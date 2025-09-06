Мадуро предупредил США о последствиях насильственной смены власти в Венесуэле

Мадуро: в Вашингтоне используют ложную повестку, чтобы напасть на Венесуэлу
Мадуро выразил мнение, что в США всегда считают латиноамериканцев «плохими парнями»
Мадуро выразил мнение, что в США всегда считают латиноамериканцев «плохими парнями»

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил вашингтонскую элиту в попытках добиться насильственной смены власти в стране. Об этом пишут местные СМИ.

«В Вашингтоне используют ложную повестку для того, чтобы обвинить Венесуэлу в производстве запрещенных веществ. Это грязный голливудский сценарий для оправдания нападения на страну», — говорится в сообщении. Его содержание приводит Интерфакс.

Он также добавил, что США делят мир на «плохих» и «хороших», причем к первым неизменно относят выходцев из Латинской Америки, а ко вторым — исключительно граждан своей страны. При этом, как отмечает Мадуро, в случае нападения США на Венесуэлу, Вашингтон допустит серьезную ошибку.

Ранее стало известно, что глава Белого дома Дональд Трамп рассматривает разные варианты нанесения военных ударов по наркокартелям, в том числе по целям в Венесуэле. Также президент заявил, что не считает власть Мадуро законной. Чтобы показать свою решимость, США направили в Карибский бассейн значительные военные силы. Среди них — корабли с ракетами «Томагавк», ударная подлодка и более четырех тысяч военных. Кроме того, в Белом доме сообщили, что готовят к отправке десять новейших истребителей F-35, пишет 360.ru.

