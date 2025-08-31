Не попал в дату: Shaman заранее поздравил Мизулину с днем рождения

Shaman за несколько дней поздравил Мизулину с днем рождения
Shaman поздравил Мизулину
Shaman поздравил Мизулину

Российский певец Shaman (Ярослав Дронов) начал поздравлять свою возлюбленную, главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину с днем рождения за несколько дней до праздника. Об этом сообщила сама Мизулина.

«День рождения только через пару дней, а Ярослав уже начал поздравлять», — написала Екатерина Мизулина в своем telegram-канале. Также она прикрепила фото, на котором запечатлела себя с пышным букетом нежно-розовых роз. День рождения партнерши Shamana наступит 1 сентября.

Shaman и Мизулина раскрыли свои отношения в марте 2025 года. Артист рассказывал, что они с девушкой «неразлучники», что та наполняет его. Партнерша часто сопровождает его на музыкальных мероприятиях, например, на «Новой волне 2025» в Казани.

