Слуцкий предложил радикальное решение проблем ЖКХ

Слуцкий: сферу ЖКХ необходимо передать под контроль государства
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
По мнению Слуцкого, переход сферы ЖКХ под контроль государства поможет навсегда решить проблемы в отрасли
По мнению Слуцкого, переход сферы ЖКХ под контроль государства поможет навсегда решить проблемы в отрасли Фото:

Сфера жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) должна перейти под управление государства. Таким мнением поделился лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Мы убеждены, что единственный способ в целом раз и навсегда решить проблемы в коммунальной сфере — это передать всю отрасль ЖКХ под контроль государства», — сказал Слуцкий. Его слова опубликованы в лично telegram-канале политика.

О таком решении лидер ЛДПР сообщил после рабочей поездки в Томск. Местные жители пожаловались Слуцкому на халатную работу коммунальщиков в городе.

Политик подчеркнул, что такая проблема не уникальна для страны. Он рассказал, что по всей России часто бывает, что коммунальные службы раскапывают городские улицы и месяцами ничего не делают, при этом люди вынуждены терпеть неудобства. Слуцкий считает, что это происходит потому, что местные чиновники и подрядчики не боятся наказания. «Чтобы системно исправить эту ситуацию, ЛДПР в ближайшее время выйдет с законопроектом об увеличении штрафов за подобные „раскопки“ и другие виды халатности и халтуры в ЖКХ», — отметил политик.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сфера жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) должна перейти под управление государства. Таким мнением поделился лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий. «Мы убеждены, что единственный способ в целом раз и навсегда решить проблемы в коммунальной сфере — это передать всю отрасль ЖКХ под контроль государства», — сказал Слуцкий. Его слова опубликованы в лично telegram-канале политика. О таком решении лидер ЛДПР сообщил после рабочей поездки в Томск. Местные жители пожаловались Слуцкому на халатную работу коммунальщиков в городе. Политик подчеркнул, что такая проблема не уникальна для страны. Он рассказал, что по всей России часто бывает, что коммунальные службы раскапывают городские улицы и месяцами ничего не делают, при этом люди вынуждены терпеть неудобства. Слуцкий считает, что это происходит потому, что местные чиновники и подрядчики не боятся наказания. «Чтобы системно исправить эту ситуацию, ЛДПР в ближайшее время выйдет с законопроектом об увеличении штрафов за подобные „раскопки“ и другие виды халатности и халтуры в ЖКХ», — отметил политик.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...