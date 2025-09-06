Слуцкий предложил радикальное решение проблем ЖКХ

Сфера жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) должна перейти под управление государства. Таким мнением поделился лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий.
«Мы убеждены, что единственный способ в целом раз и навсегда решить проблемы в коммунальной сфере — это передать всю отрасль ЖКХ под контроль государства», — сказал Слуцкий. Его слова опубликованы в лично telegram-канале политика.
О таком решении лидер ЛДПР сообщил после рабочей поездки в Томск. Местные жители пожаловались Слуцкому на халатную работу коммунальщиков в городе.
Политик подчеркнул, что такая проблема не уникальна для страны. Он рассказал, что по всей России часто бывает, что коммунальные службы раскапывают городские улицы и месяцами ничего не делают, при этом люди вынуждены терпеть неудобства. Слуцкий считает, что это происходит потому, что местные чиновники и подрядчики не боятся наказания. «Чтобы системно исправить эту ситуацию, ЛДПР в ближайшее время выйдет с законопроектом об увеличении штрафов за подобные „раскопки“ и другие виды халатности и халтуры в ЖКХ», — отметил политик.
