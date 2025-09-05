Новоуренгойцев развлекают выступления флайбордистов
новость из сюжетаПразднование юбилеев Нового Уренгоя, Ноябрьска и Салехарда в 2025 году
В Новом Уренгое (ЯНАО) на набережной озера Молодёжное проходят праздничные мероприятия, приуроченные к юбилею города. В рамках торжеств зрителей удивляют зрелищными показательными выступлениями. Гонки на снегоходах по воде и захватывающие полеты над озером. Передает telegram-канал «НУР. Официально».
«В программе — показательные заезды на снегоходах, ближайшие из которых состоятся в 15:15 и 17:15, а также выступления флайбордистов в 15:00 и 17:45» — говорится в сообщении канала.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!