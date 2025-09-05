05 сентября 2025

Жителей Нового Уренгоя удивляют заездами на снегоходах по воде. Видео

В Новом Уренгое проходят гонки на снегоходах по воде
Празднование юбилеев Нового Уренгоя, Ноябрьска и Салехарда в 2025 году

В Новом Уренгое (ЯНАО) на набережной озера Молодёжное проходят праздничные мероприятия, приуроченные к юбилею города. В рамках торжеств зрителей удивляют зрелищными показательными выступлениями. Гонки на снегоходах по воде и захватывающие полеты над озером. Передает telegram-канал «НУР. Официально».

«В программе — показательные заезды на снегоходах, ближайшие из которых состоятся в 15:15 и 17:15, а также выступления флайбордистов в 15:00 и 17:45» — говорится в сообщении канала. 

