Моор поздравил газовую столицу Ямала с полувековым юбилеем

Сегодня, 6 сентября, Новый Уренгоя (ЯНАО) празднует день рождения. Городу исполнилось 50 лет со дня образования. Слова поздравления высказал глава Тюменской области Александр Моор.
«Сегодня Новый Уренгой – это город уверенного развития, новых проектов и возможностей. В нём живут и работают люди, которые продолжают традиции покорителей Севера и пишут новые страницы общей истории Тюменского региона и всей страны. Не раз бывал здесь, лично видел, как город становится лучше, комфортнее, современнее. С юбилеем, Новый Уренгой!» — поделился Моор в своем telegram-канале.
Он отметил, что первооткрыватели Ямала и основатели газовой столицы сделали Россию «энергетической державой». Сам же Новый Уренгой, несмотря на интерпретацию его названия, как «глухой, дремучий», за полвека стал современным и динамичным городом.
Новый Уренгой 6 и 7 сентября празднует 50-летний юбилей. Основые и самы яркие события смотрите в онлайн-трансляции URA.RU.
