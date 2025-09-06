Моор поздравил газовую столицу Ямала с полувековым юбилеем

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Моор заявил, что первооткрыватели Севера сделали Россию энергетической державой
Моор заявил, что первооткрыватели Севера сделали Россию энергетической державой Фото:

Сегодня, 6 сентября, Новый Уренгоя (ЯНАО) празднует день рождения. Городу исполнилось 50 лет со дня образования. Слова поздравления высказал глава Тюменской области Александр Моор.

«Сегодня Новый Уренгой – это город уверенного развития, новых проектов и возможностей. В нём живут и работают люди, которые продолжают традиции покорителей Севера и пишут новые страницы общей истории Тюменского региона и всей страны. Не раз бывал здесь, лично видел, как город становится лучше, комфортнее, современнее. С юбилеем, Новый Уренгой!» — поделился Моор в своем telegram-канале.

Он отметил, что первооткрыватели Ямала и основатели газовой столицы сделали Россию «энергетической державой». Сам же Новый Уренгой, несмотря на интерпретацию его названия, как «глухой, дремучий», за полвека стал современным и динамичным городом.

Новый Уренгой 6 и 7 сентября празднует 50-летний юбилей. Основые и самы яркие события смотрите в онлайн-трансляции URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сегодня, 6 сентября, Новый Уренгоя (ЯНАО) празднует день рождения. Городу исполнилось 50 лет со дня образования. Слова поздравления высказал глава Тюменской области Александр Моор. «Сегодня Новый Уренгой – это город уверенного развития, новых проектов и возможностей. В нём живут и работают люди, которые продолжают традиции покорителей Севера и пишут новые страницы общей истории Тюменского региона и всей страны. Не раз бывал здесь, лично видел, как город становится лучше, комфортнее, современнее. С юбилеем, Новый Уренгой!» — поделился Моор в своем telegram-канале. Он отметил, что первооткрыватели Ямала и основатели газовой столицы сделали Россию «энергетической державой». Сам же Новый Уренгой, несмотря на интерпретацию его названия, как «глухой, дремучий», за полвека стал современным и динамичным городом. Новый Уренгой 6 и 7 сентября празднует 50-летний юбилей. Основые и самы яркие события смотрите в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...