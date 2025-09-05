05 сентября 2025

В городе ЯНАО на праздник испекли 240-килограммовый торт. Фото

Торт приготовлен для угощения гостей праздника
В Надыме (ЯНАО) на празднике в честь дня города гостей угощают огромным тортом. Его вес составляет 240 килограммов.

«Уверен, как и всегда, было вкусно. В этом году главное угощение весом 240 килограммов украсили в традиционном русском стиле», — поделился глава Надымского района Дмитрий Жаромских в своем telegram-канале.

Большой торт на празднике уже стало традиционным мероприятием. Угощение украсили фруктами, а надпись «Надым» выложена из северных ягод.

