Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала специальной военной операции (СВО) в 2022 году составили 1,8 миллиона человек. Об этом рассказал советник президента России Антон Кобяков в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).
«ВСУ потеряли 1,8 млн человек личного состава с начала специальной военной операции», — сказал Кобяков. Его слова приводит aif.ru.
Он отметил, что в день в среднем гибнет 650 военнослужащих ВС Украины. Советник президента назвал это «настоящим геноцидом украинского народа».
Ранее Кобяков сообщил, что вести диалог с президентом Украины Владимиром Зеленским не представляется возможным. Он также отметил, что Запад мог бы это заметить, если бы имел «глаза и желание». Кроме того, Кобяков добавил, что мирные предложения главы Белого дома Дональда Трампа могли бы дать быстрый результат, если бы США, например, отключили Starlink. Тогда, по мнению советника российского лидера, все сразу бы закончилось, передает RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.