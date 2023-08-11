На подлете к Курску сбили два беспилотника ВСУ

11 августа 2023 в 09:58 Размер текста - 17 +

ВСУ пытались атаковать Курск вечером 10 августа Фото: Министерство обороны Великобритании © URA.RU Силы ПВО сбили на подлете к Курску два украинских беспилотника. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт. «Вчера около 23:00 силами ПВО на подлете к Курску были сбиты два украинских БПЛА. Спасибо нашим воинам за защиту и профессионализм», — написал Старовойт утром 11 августа. Других подробностей губернатор не уточнил. За последние месяцы выросли атаки беспилотников ВСУ по российским регионам. Сутками ранее, например, были предотвращены попытки атак беспилотников ВСУ над Калужской и Московской областями, а также Севастополем. А в начале августа дроны атаковали «Москва сити». В Курской области 7 августа средства радиоэлектронной борьбы перехватили беспилотники ВСУ, на одном из которых была нанесена символика батальона «Азов» (признан в России террористическим и запрещен).

Силы ПВО сбили на подлете к Курску два украинских беспилотника. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт. «Вчера около 23:00 силами ПВО на подлете к Курску были сбиты два украинских БПЛА. Спасибо нашим воинам за защиту и профессионализм», — написал Старовойт утром 11 августа. Других подробностей губернатор не уточнил. За последние месяцы выросли атаки беспилотников ВСУ по российским регионам. Сутками ранее, например, были предотвращены попытки атак беспилотников ВСУ над Калужской и Московской областями, а также Севастополем. А в начале августа дроны атаковали «Москва сити». В Курской области 7 августа средства радиоэлектронной борьбы перехватили беспилотники ВСУ, на одном из которых была нанесена символика батальона «Азов» (признан в России террористическим и запрещен).