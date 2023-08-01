ТАСС раскрыл, откуда летели беспилотники, атаковавшие Москву

ТАСС: беспилотники, атаковавшие Москву, летели с Украины
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Дроны. stock, бпла, беспилотник, stock, бла,  дрон
БПЛА, атаковавшие Москву и Подмосковье, летели со стороны Украины Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вражеские беспилотники, атаковавшие Москву и Подмосковье, летели с территории Украины. Об этом сообщил источник, связанный с противовоздушной обороной.

«БПЛА, атаковавшие Москву и Подмосковье 1 августа, летели с территории Украины», — передает ТАСС слова своего источника. Еще один человек в экстренных службах рассказал то же самое.

В ночь на 1 августа дроны атаковали территорию «Москва-Сити». В Кремле подчеркнули, что в связи с происшествием в городе продолжает сохраняться угроза. В МИД РФ отметили, что Киев продолжает проявлять себя как террористическая ячейка. До этого Украина атаковала Москву утром 30 июля. В Кремле уточнили, что по факту совершения атаки принимаются все необходимые меры, передает RT.

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Вражеские беспилотники, атаковавшие Москву и Подмосковье, летели с территории Украины. Об этом сообщил источник, связанный с противовоздушной обороной. «БПЛА, атаковавшие Москву и Подмосковье 1 августа, летели с территории Украины», — передает ТАСС слова своего источника. Еще один человек в экстренных службах рассказал то же самое. В ночь на 1 августа дроны атаковали территорию «Москва-Сити». В Кремле подчеркнули, что в связи с происшествием в городе продолжает сохраняться угроза. В МИД РФ отметили, что Киев продолжает проявлять себя как террористическая ячейка. До этого Украина атаковала Москву утром 30 июля. В Кремле уточнили, что по факту совершения атаки принимаются все необходимые меры, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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