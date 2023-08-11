Полковник раскрыл, когда закончится контрнаступление ВСУ

Полковник Чмутин указал на невозможность наступления ВСУ осенью

12 августа 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

Контрнаступление ВСУ идет три месяца, напомнил Юрий Чмутин Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ не смогут вести контрнаступление осенью, так как на Украине начнутся дожди, и техника будет застревать. Об этом в беседе с URA.RU рассказал член президиума Общероссийской общественной организации «Офицеры России», ветеран ракетных войск стратегического назначения (РВСН) ВС РФ, полковник запаса Юрий Чмутин. «В понимании того, как Запад его планировал, оно не выглядит, конечно как контрнаступление. Но оно продолжается. Уже третий месяц идет по натовским планам небольшими группами — на разных участках при поддержке механизированных средств. Создают имитацию, понимая прекрасно, что результата не будет. Но, тем не менее, зарисовка, картинка должна быть. Осенью все еще проблемнее будет. Большая часть бронетехники, поставляемой с Запада, — колесная. А учитывая черноземность украинской земли, плюс дожди, куда они поедут? Они же не будут по асфальту кататься. У нас (ВС РФ — прим. URA.RU) же большая часть техники гусеничная. Она и легче весом. Дело в том, что осень, весна — это тяжелые времена года. Я не знаю, на что они рассчитывают», — объяснил Юрий Чмутин. Полковник запаса напомнил, что все компании НАТО проходили в жарких странах. «У них же все основные кампании НАТОвские проходили на Ближнем Востоке, в Африке, в Латинской Америке. Там климат абсолютно не российский. А учат сегодняшних ВСУшников по натовским меркам и схемам, по натовской тактике», — подчеркнул Чмутин. Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что у Киева недостаточно оружия, чтобы провести решительное контрнаступление. Издание The Washington Post сообщило, что отсутствие прогресса на фронте начало разочаровывать жителей Украины и бойцов ВСУ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

ВСУ не смогут вести контрнаступление осенью, так как на Украине начнутся дожди, и техника будет застревать. Об этом в беседе с URA.RU рассказал член президиума Общероссийской общественной организации «Офицеры России», ветеран ракетных войск стратегического назначения (РВСН) ВС РФ, полковник запаса Юрий Чмутин. «В понимании того, как Запад его планировал, оно не выглядит, конечно как контрнаступление. Но оно продолжается. Уже третий месяц идет по натовским планам небольшими группами — на разных участках при поддержке механизированных средств. Создают имитацию, понимая прекрасно, что результата не будет. Но, тем не менее, зарисовка, картинка должна быть. Осенью все еще проблемнее будет. Большая часть бронетехники, поставляемой с Запада, — колесная. А учитывая черноземность украинской земли, плюс дожди, куда они поедут? Они же не будут по асфальту кататься. У нас (ВС РФ — прим. URA.RU) же большая часть техники гусеничная. Она и легче весом. Дело в том, что осень, весна — это тяжелые времена года. Я не знаю, на что они рассчитывают», — объяснил Юрий Чмутин. Полковник запаса напомнил, что все компании НАТО проходили в жарких странах. «У них же все основные кампании НАТОвские проходили на Ближнем Востоке, в Африке, в Латинской Америке. Там климат абсолютно не российский. А учат сегодняшних ВСУшников по натовским меркам и схемам, по натовской тактике», — подчеркнул Чмутин. Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что у Киева недостаточно оружия, чтобы провести решительное контрнаступление. Издание The Washington Post сообщило, что отсутствие прогресса на фронте начало разочаровывать жителей Украины и бойцов ВСУ.