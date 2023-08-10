WP: медленное контрнаступление омрачило настрой украинцев и солдат ВСУ

11 августа 2023 в 05:24 Размер текста - 17 +

Украинцы и солдаты ВСУ разочарованы ходом контрнаступления Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жители Украины и бойцы ВСУ разочарованы ходом контрнаступления и огромными человеческими потерями на фронте. Об этом сообщают иностранные СМИ. «Через два месяца после того, как Украина пошла в наступление, малый видимый прогресс на фронте <…> начали разрушать нарратив о единстве и бесконечной настойчивости. <…> Солдаты ВСУ испытывают чувство угнетения из-за колоссальных потерь своих товарищей», — передает мнение опрошенных украинцев и военнослужащих издание Washington Post . Отмечается, что западные партнеры и официальные лица Украины надеялись переломить ход конфликта, но раскручивание контрнаступления, новые поставки оружия и обучение солдат не смогли этого сделать. Ранее польский лидер Анджей Дуда признал, что Украина не сможет провести решительное контрнаступление. Причина провала кроется в нехватке военной помощи от западных партнеров. По мнению посла РФ в Германии Сергея Нечаева, разочарование немецких чиновников в наступлении подтолкнет ФРГ к отправке Киеву дальнобойных ракет Taurus.

Жители Украины и бойцы ВСУ разочарованы ходом контрнаступления и огромными человеческими потерями на фронте. Об этом сообщают иностранные СМИ. «Через два месяца после того, как Украина пошла в наступление, малый видимый прогресс на фронте <…> начали разрушать нарратив о единстве и бесконечной настойчивости. <…> Солдаты ВСУ испытывают чувство угнетения из-за колоссальных потерь своих товарищей», — передает мнение опрошенных украинцев и военнослужащих издание Washington Post. Отмечается, что западные партнеры и официальные лица Украины надеялись переломить ход конфликта, но раскручивание контрнаступления, новые поставки оружия и обучение солдат не смогли этого сделать. Ранее польский лидер Анджей Дуда признал, что Украина не сможет провести решительное контрнаступление. Причина провала кроется в нехватке военной помощи от западных партнеров. По мнению посла РФ в Германии Сергея Нечаева, разочарование немецких чиновников в наступлении подтолкнет ФРГ к отправке Киеву дальнобойных ракет Taurus.