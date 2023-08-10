10 августа 2023

WP: медленное контрнаступление омрачило настрой украинцев и солдат ВСУ

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Вооруженные силы Украины.stock, ВСУ, stock
Украинцы и солдаты ВСУ разочарованы ходом контрнаступления Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Жители Украины и бойцы ВСУ разочарованы ходом контрнаступления и огромными человеческими потерями на фронте. Об этом сообщают иностранные СМИ.

«Через два месяца после того, как Украина пошла в наступление, малый видимый прогресс на фронте <…> начали разрушать нарратив о единстве и бесконечной настойчивости. <…> Солдаты ВСУ испытывают чувство угнетения из-за колоссальных потерь своих товарищей», — передает мнение опрошенных украинцев и военнослужащих издание Washington Post. Отмечается, что западные партнеры и официальные лица Украины надеялись переломить ход конфликта, но раскручивание контрнаступления, новые поставки оружия и обучение солдат не смогли этого сделать.

Ранее польский лидер Анджей Дуда признал, что Украина не сможет провести решительное контрнаступление. Причина провала кроется в нехватке военной помощи от западных партнеров. По мнению посла РФ в Германии Сергея Нечаева, разочарование немецких чиновников в наступлении подтолкнет ФРГ к отправке Киеву дальнобойных ракет Taurus.

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Жители Украины и бойцы ВСУ разочарованы ходом контрнаступления и огромными человеческими потерями на фронте. Об этом сообщают иностранные СМИ. «Через два месяца после того, как Украина пошла в наступление, малый видимый прогресс на фронте <…> начали разрушать нарратив о единстве и бесконечной настойчивости. <…> Солдаты ВСУ испытывают чувство угнетения из-за колоссальных потерь своих товарищей», — передает мнение опрошенных украинцев и военнослужащих издание Washington Post. Отмечается, что западные партнеры и официальные лица Украины надеялись переломить ход конфликта, но раскручивание контрнаступления, новые поставки оружия и обучение солдат не смогли этого сделать. Ранее польский лидер Анджей Дуда признал, что Украина не сможет провести решительное контрнаступление. Причина провала кроется в нехватке военной помощи от западных партнеров. По мнению посла РФ в Германии Сергея Нечаева, разочарование немецких чиновников в наступлении подтолкнет ФРГ к отправке Киеву дальнобойных ракет Taurus.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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