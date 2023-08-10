Президент Польши признал, что Украина не сможет провести решительное наступление

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Анджей Дуда, stock
Анджей Дуда отметил, что Украине не хватает военной помощи от Запада Фото:
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Украина не может провести решительное наступление из-за нехватки военной помощи от Запада. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда.

«У Украины недостаточно оружия, чтобы изменить баланс на поле боя и одержать верх. И мы знаем это, потому что сейчас они не в состоянии провести решительное контрнаступление против российских войск», — заявил Анджей Дуда, его слова приводит американская газета The Washington Post. Дуда отметил, что Украине нужно больше поставок военной помощи от стран Запада.

В Минобороны России сообщали, что армия Украины перешла в контрнаступление в начале июня. Однако за два месяца она не смогла достичь существенных успехов на поле боя. По заявлению Пентагона, основные потери ВСУ связаны с подрывами военных на минных полях, передает RT.

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко отмечал, что украинские войска теряют до 80% в битвах на в Донбассе. Чтобы восполнить потери, Киев отправляет в бой малообученных военных.

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Украина не может провести решительное наступление из-за нехватки военной помощи от Запада. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда. «У Украины недостаточно оружия, чтобы изменить баланс на поле боя и одержать верх. И мы знаем это, потому что сейчас они не в состоянии провести решительное контрнаступление против российских войск», — заявил Анджей Дуда, его слова приводит американская газета The Washington Post. Дуда отметил, что Украине нужно больше поставок военной помощи от стран Запада. В Минобороны России сообщали, что армия Украины перешла в контрнаступление в начале июня. Однако за два месяца она не смогла достичь существенных успехов на поле боя. По заявлению Пентагона, основные потери ВСУ связаны с подрывами военных на минных полях, передает RT. Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко отмечал, что украинские войска теряют до 80% в битвах на в Донбассе. Чтобы восполнить потери, Киев отправляет в бой малообученных военных.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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