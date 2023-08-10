Президент Польши признал, что Украина не сможет провести решительное наступление

10 августа 2023 в 20:52 Размер текста - 17 +

Анджей Дуда отметил, что Украине не хватает военной помощи от Запада Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина не может провести решительное наступление из-за нехватки военной помощи от Запада. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда. «У Украины недостаточно оружия, чтобы изменить баланс на поле боя и одержать верх. И мы знаем это, потому что сейчас они не в состоянии провести решительное контрнаступление против российских войск», — заявил Анджей Дуда, его слова приводит американская газета The Washington Post . Дуда отметил, что Украине нужно больше поставок военной помощи от стран Запада. В Минобороны России сообщали, что армия Украины перешла в контрнаступление в начале июня. Однако за два месяца она не смогла достичь существенных успехов на поле боя. По заявлению Пентагона, основные потери ВСУ связаны с подрывами военных на минных полях, передает RT. Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко отмечал, что украинские войска теряют до 80% в битвах на в Донбассе. Чтобы восполнить потери, Киев отправляет в бой малообученных военных.

Украина не может провести решительное наступление из-за нехватки военной помощи от Запада. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда. «У Украины недостаточно оружия, чтобы изменить баланс на поле боя и одержать верх. И мы знаем это, потому что сейчас они не в состоянии провести решительное контрнаступление против российских войск», — заявил Анджей Дуда, его слова приводит американская газета The Washington Post. Дуда отметил, что Украине нужно больше поставок военной помощи от стран Запада. В Минобороны России сообщали, что армия Украины перешла в контрнаступление в начале июня. Однако за два месяца она не смогла достичь существенных успехов на поле боя. По заявлению Пентагона, основные потери ВСУ связаны с подрывами военных на минных полях, передает RT. Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко отмечал, что украинские войска теряют до 80% в битвах на в Донбассе. Чтобы восполнить потери, Киев отправляет в бой малообученных военных.